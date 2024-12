Por infidelidad, mujer le cortó el miembro a su pareja, lo arrojó al inodoro y él la perdonó

Una infidelidad puede transformar para siempre la vida de una pareja, pero cuando Daiane dos Santos Farias se dio cuenta de que su futuro esposo tenía una relación con una menor de 15 años, decidió mutilarle el pene. Pese a la violenta acción, el hombre decidió perdonarla.

Todo comenzó en diciembre del 2023, cuando, de acuerdo al informativo brasileño GC Noticias, se encontraban organizando una masía en el municipio de Atibaia para vivir su vida de casados. En medio de los preparativos para la boda, la cocinera de 34 años descubrió que su futuro marido, un empleado de una gasolinería de 39 años, estaba teniendo un romance con su sobrina de 15 años.

(Lea también: Hombre se quitó su órgano reproductor tras consumir "hongos mágicos" )

Llena de ira, organizó lo que él creía que sería una noche de pasión, pero en medio de la seducción ella apagó la luz del cuarto, le ató una banda al miembro viril de su pareja y lo mutiló con una navaja. Tras lesionarlo, le tomó una foto al pene de su pareja y la envió al chat familiar de su familia, para, posteriormente, arrojarlo por el inodoro.

Publicidad

Mientras Gilberto Nogueira de Oliveira salió a pedir ayuda, ella se encontró a su hermano y fue a la comisaría municipal.

Daiane dos Santos Farias le cortó el miembro viril a su pareja, Gilberto Nogueira de Oliveira. GC Noticias

Fue enviada a prisión

Publicidad

Daiane dos Santos Farias confesó el crimen a la Policía, diciendo, según G1, que descubrió la infidelidad en su propio cumpleaños, lo cual la motivó a lastimarlo. En mayo del 2024 fue condenada a 4 años, 8 meses y 26 días de prisión por lesiones corporales graves.

Aunque al principio la víctima se mostró inflexible frente al caso, expresando las graves afectaciones que le causó el ataque, del cual no ha podido recuperarse completamente, meses después recibió una carta de su expareja, quien se encuentra en la Penitenciaría de Mujeres de Mogi Guaçu.

En el comunicado, la cocinera dijo sentirse avergonzada de sus acciones, pidiéndole perdió por los hechos y preguntándole que si desearía retomar su relación. Asimismo, le expuso las deplorables condiciones a las que era sometida en la prisión.

La carta de respuesta, conocida por el blog True Crime, es, para muchos, sorprendente, puesto a que, aunque Daiane le cortó el pene, Gilberto decidió perdonarla y retomar su relación. Además de manifestar su deseo de visitarla en la cárcel, también quería a pagar los gastos de su defensa.

Publicidad

"Si no hubiera tenido relaciones sexuales con mi sobrina el día del cumpleaños de mi pareja, nada de esto habría pasado. Daiane es una mujer maravillosa, cariñosa y que me ama. No merecía ser traicionada de esa manera. Estuvo expuesta a la todo el país (...) No me importa lo que piensen los demás, lo que realmente importa es lo que siento por ella”, comentó el hombre.

En las cartas la mujer le contó cómo es su vida en prisión. GC Noticias

Publicidad

(Lea también: Con el cuchillo de la cocina, mujer le cortó el pene a su esposo mientras estaba durmiendo)

Pidieron su libertad

En agosto, el Tribunal de Justicia de São Paulo negó la petición de la defensa de dejar en libertad o, al menos, en arresto domiciliario a Daiane dos Santos Farias, mujer que le cortó al pene a su pareja tras descubrir una infidelidad de su parte.

"Por ahora, pruebas de materialidad y evidencias suficientes de autoría para justificar el mantenimiento del paciente en prisión”, destacaron las autoridades, quienes enfatizaron en la gravedad de las heridas causadas por la hoy privada de la libertad.

Publicidad

En octubre, el diario A Tribuna, dijo que Gilberto Nogueira de Oliveira había obtenido el permiso para visitar a su atacante en prisión. A la visita, el sujeto habría intentado ingresar una correa para el pene con la cual intentaría tener relaciones sexuales con Daiane, sin embargo, se le negó el ingreso del elemento debido a que la prisión consideraba que este podría ser utilizado para atentar en contra de la vida de la reclusa.

Daiane dos Santos Farias se acercó a la comisaría municipal y confesó su crimen. Cortesía G1