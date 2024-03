¿Por qué el Estado Islámico perpetró una masacre en Rusia? Análisis

¿Cuál es la motivación que tendría el Estado Islámico para atacar a Rusia en este momento? Es la pregunta que surge tras la masacre en Moscú que ya deja 133 muertos, aunque el número de víctimas podría aumentar.



María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, señala que el Estado Islámico “tiene tres razones para atacar a Rusia en este momento. La primera, Rusia es aliado del régimen de Siria, Siria es un enemigo declarado del Estado Islámico, un enemigo en común. Dos, Rusia en los últimos meses se ha acercado al régimen talibán en Afganistán; los talibanes son considerados un enemigo también por el Estado Islámico, no son lo suficientemente radicales, dicen ellos. Así, hay un enemigo común en Rusia frente al Estado Islámico. Y tres, tal vez lo más importante, el Estado Islámico ha acusado varias veces a Rusia de tener sangre musulmana en sus manos por la opresión de los musulmanes en ese país”.

¿Va a escalar más el conflicto en Rusia?

“Es posible que este atentado genere un aumento en el nacionalismo en Rusia, la solidaridad de todos los rusos frente al atentado. Esto le puede servir a Putin para, por ejemplo, tener una mano más dura frente a la guerra en Ucrania, pero también le puede servir para buscar una alianza con los talibanes en la frontera con Afganistán en contra de ISIS y aumentaría la violencia en la zona afgana dos años después de la llegada de los talibanes y una zona que no se ha pacificado”, dijo la experta.

Añadió que también está “la región de Eurasia: países como Tayikistán, donde ISIS también opera, puede haber un aumento de represión por parte de fuerzas rusas en la región. Es decir, sí es probable que veamos una desestabilización regional en este momento”.