Largas filas de cadáveres a las afueras del Crocus City Hall, epicentro de la masacre en Moscú

El Servicio Federal de Seguridad Ruso suministró un balance preliminar de 40 personas muertas y 115 heridas durante el tiroteo en un suburbio de Moscú. Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas, en su mayoría civiles que acudieron a un concierto, pero se encontraron de frente con el terror.



Y es que unas 6.000 personas se dieron cita en un auditorio para escuchar al grupo Piknik. Pero no solamente eran ellos, también había personas que estaban disfrutando de la noche de viernes en un complejo de ocio que también cuenta con centro comercial y estación de metro.

Los criminales, además de disparar, prendieron fuego al auditorio, una situación que ocasionó que varios ciudadanos fueran reportados como desaparecidos. Ellos son buscados por sus seres queridos que están entre la desesperación y la zozobra.

"Mi esposa fue al concierto con amigos, a las 8 llamó, literalmente durante 5 minutos, pero no le entendía nada. Intenté gritar por el teléfono, pero no entendí lo que estaba pasando. No sé qué hacer, estoy desesperanzado. Mis amigos solo pueden decirme que espere el listado de víctimas y que se abra la línea telefónica del hospital", aseguró Semyon Khraptsov, ciudadano.

Por aire también fueron sacados algunos heridos y llevados a los hospitales de Moscú. Otros llegaban por tierra. Reportes oficiales dicen que hay un centenar de heridos por arma de fuego. Por ahora, nadie tiene respuestas sobre lo que ocurrió.



“La Policía no pudo decirme nada, ni los médicos. Nadie sabía nada”, agregó el ciudadano.

Mientras se combatía contra las llamas, largas filas de cadáveres se hicieron visibles a las afueras del lugar de la masacre. Los servicios de inteligencia y servicios especiales operan en el sitio del ataque y están buscando a sus autores, que podrían seguir allí atrincherados.

Hay luto en Rusia por este atentado terrorista, el peor en dos décadas. En Moscú se suspendieron todas las actividades masivas previstas para el fin de semana por cuenta de esta masacre.

Las autoridades extremaron la seguridad en los aeropuertos internacionales en prevención de nuevos ataques y las universidades se fueron a clases virtuales.

Estados Unidos ya había emitido una alerta para sus ciudadanos sobre posibles ataques terroristas en Moscú. De hecho, la inteligencia rusa evitó un atentado en una sinagoga hace unos días.