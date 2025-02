Portugal da vía libre a extradición de Diego Marín, alias Papá Pitufo, a Colombia

Luego de que se revelara un nuevo caso de corrupción por la presunta financiación ilegal en la campaña del presidente Gustavo Petro por parte de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo' -conocido como 'el zar del contrabando'- el jefe de Estado confirmó que Portugal dio vía libre para la extradición de este delincuente a Colombia.

"Le agradezco al poder ejecutivo del Portugal su ayuda en la extradición de Diego Marín a Colombia, extradición que viene evadiendo desde España", escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Según una investigación de la revista Cambio, basada en fuentes cercanas a la campaña, de Petro, un maletín con 500 millones de pesos fue entregado como parte de un acuerdo que alcanzaría los 3.000 millones.

La operación habría sido gestionada por el empresario español Xavier Vendrell, un cercano amigo de la familia Petro Alcocer, quien colaboró con la campaña presidencial y quien ha sido vinculado a millonarios contratos entre empresas privadas y el Estado. 'Xavi', como es conocido, recibió el dinero y se gastó una parte.

“A través de Xavier, el 'Papá Pitufo' intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros. Efectivamente, hubo una reunión que dijo ser de Sanandresitos, en la que propuse que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Xavi no conocía bien Colombia y le advertí que no todo empresario era correcto y que había que desconfiar de todos”, dijo en su momento Petro.

La revista agrega que Gustavo Petro también ordenó grabar el momento en que se regresa el dinero, esto para blindarse en caso de un escándalo, sin embargo, el video de la devolución nunca se lo entregaron.

La información secreta que terminó en manos de Papá Pitufo

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que, el 18 de octubre de 2023, en el Hotel Radisson de Cartagena, alias de 'Papá Pitufo' sostuvo una reunión con su socio Juan Francisco Solano, alias ‘Pacho’, y con dos oficiales de la Policía a cargo del control de aduanas de la ciudad.

La cumbre no habría tenido nada de sorpresiva de no ser porque dejó en evidencia cómo Diego Marín, que es considerado como el mayor contrabandista del país, logró infiltrar al Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia de la Policía en su más alto nivel.

El presidente sostiene que solo vio a Papá pitufo una vez, cuando ni siquiera conocía sobre sus hechos criminales. - Foto: archivo

Un video registró la presencia de 'Papá Pitufo', y fue grabado por el mayor Peter Steven Nocua, quien se desempeñaba como director de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena.

El clip fue presentado poco después en una reunión a puerta cerrada en el Ministerio de Defensa, en donde la coronel Julie Ruiz, jefe de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía, le reveló al entonces ministro defensa, Iván Velásquez, los avances de la investigación. En dicha reunión también estuvieron presentes el fiscal del caso, Andrés Marín, y su superior.

La preocupación llegó horas después. Una fuente anónima le contó a la Fiscalía que alias 'Papá Pitufo' fue informado casi en tiempo real de los detalles de la reunión en el Ministerio de Defensa. Así quedó consignado en un informe de la policía judicial entregado al fiscal Andrés Marín el 20 de octubre de 2023.

