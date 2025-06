¿Qué pasó con Madeleine McCann? El misterio del preso alemán que podría ser el culpable

El caso de Madeleine McCann, una niña de tres años que desapareció de un apartamento vacacional en Portugal hace 18 años, sigue vigente. A principios de este mes, autoridades de Alemania, Reino Unido y Portugal continuaban en búsqueda de pistas que dieran con su paradero. ¿Pero por qué el caso de Madeleine McCann sigue dando nuevas actualizaciones después de tantos años?

Para entender lo que ha sucedido recientemente hacemos un recorrido por la línea de tiempo del caso alrededor de la desaparición de la niña británica. El 3 de mayo de 2007, la familia McCann de Reino Unido se encontraba de vacaciones en el Ocean Club en Praia da Luz, Portugal. Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine cenaban en un restaurante del complejo con varios amigos. A 100 metros de distancia se encontraban Madeleine y sus dos hermanos.



¿Cómo desapareció Madeleine McCann?

Durante la cena cada uno de los padres iba y revisaba a los menores. Pero en un momento dado, Kate McCann llegó y no encontró a Madeleine. La Policía, el personal del club y los invitados de la cena buscaron hasta el amanecer dentro del complejo. Era el inicio de una búsqueda de décadas, que a la fecha, continúa sin dar con el paradero de Madeleine, que tendría 22 años en este momento.

En los meses siguientes a la desaparición de la niña, las autoridades portuguesas continuaron indagando posibles pistas, sospechosos y paraderos de la menor de edad. A la investigación se sumó la policía británica. Se publicó la descripción de un hombre visto la noche de la desaparición y perros rastreadores fueron usados en varias de las escenas clave. También inspeccionaron el apartamento y el carro alquilado de los McCann, pero ninguna pista daba con los datos más importantes: ¿Dónde estaba Madeleine y qué había pasado con ella?

El 20 de enero de 2008, los McCann publicaron los bocetos de un sospechoso, basados en la descripción que hizo un turista de un hombre al que describió como “espeluznante". La policía de Portugal y Reino Unido continuaron trabajando conjuntamente, realizando entrevistas a los amigos de la familia que cenaron en el restaurante la noche de la desaparición de Madeleine. En julio de 2008, las autoridades portuguesas presentaron lo que en ese momento llamaron un informe final sobre el caso, archivando la investigación.

La familia McCann siguió insistiendo en la búsqueda de su hija y a través de una campaña compartieron fotografías que recreaban cómo podría lucir Madeleine a la edad de seis años. A finales de 2010, la pareja McCann firmó un contrato para publicar un libro sobre la desaparición de su hija. “La decisión de publicar este libro ha sido muy difícil y la tomé con gran pesar. Antes de decidirnos a contar nuestra historia, mi esposo Gerry y yo tuvimos que considerar detenidamente varios aspectos, en particular su impacto en la vida de nuestros tres hijos. Mi razón para escribirlo es simple: dar cuenta de la verdad. Siempre he tenido la intención de dejar constancia completa de lo que le sucedió a nuestra familia, para nuestros hijos, Madeline, Shawn y Emily", dijo Kate McCann, mamá de Madeleine, durante un evento de presentación del libro.

Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine, dan entrevista a un medio. MARCUS BRANDT/DPA/AFP

"Todavía me cuesta ver más allá del mañana. Cada día me despierto con la esperanza de que este sea el día en que encontremos a Madeleine. Pero tras haber vivido cuatro años dolorosos sin mi querida hija, me he visto obligada a reconocer, a regañadientes, que nuestra búsqueda podría llevar semanas, meses o incluso más años. Y la realidad es que debemos asegurarnos de contar con la financiación adecuada a largo plazo”, agregó la mujer en el video, con fecha del 14 de mayo de 2011.

En 2013 la policía portuguesa reabrió la investigación indicando que tenían nuevos indicios. Las autoridades británicas y portuguesas unieron sus esfuerzos nuevamente, señalando en ese momento que tenían a varias personas de interés que podían tener información o relación con el crimen. Para septiembre de 2015, se reveló que la investigación había costado hasta ese momento más de 10 millones de libras.

En 2017, una década después de la desaparición de Madeleine McCann, las autoridades revelaron que los cuatro sospechosos oficiales que tenían habían sido descartados de la investigación. Durante todos estos años varias jóvenes han dicho que creen ser Madeleine McCann, basándose en distintos atributos de la niña, como que el ojo derecho tenía una mancha en el iris y que su pierna izquierda también tenía una marca. Sin embargo, ninguna de las jóvenes ha sido confirmada con ser la niña desaparecida.

“Nunca pensé que seguiríamos en esta situación tan lejos. Ha pasado muchísimo tiempo. A veces parece que fue hace solo unas semanas, y otras veces parece mucho tiempo”, Kate McCann en una entrevista con fecha del 30 de abril de 2017. Por su parte, Gerry McCann dijo que "tras el cierre de la investigación portuguesa inicial, prácticamente nadie más que nosotros hizo nada proactivo para intentar encontrar a Madeleine, y creo que cualquier padre podría entender que lo que quieren y a lo que hemos aspirado es que todas las líneas de investigación razonables se sigan hasta su conclusión lógica, en la medida de lo posible”.



¿Quién es el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann?

En junio de 2020, en plena pandemia de covid-19, las autoridades de otro país, esta vez de Alemania, entraron oficialmente a la investigación. Un preso de ese país nombrado solo como Christian B y años después revelado como Christian Brückner, fue identificado como sospechoso en el caso. En 2023, ya superada la emergencia sanitaria por la pandemia, se hizo otra búsqueda en un embalse situado a 50 kilómetros del complejo turístico donde se hospedaba la familia McCann y que habría sido frecuentado por el sospechoso alemán.

Christian Brückner es el hombre sospechoso por las autoridades alemanas de asesinar a la niña británica desaparecida. Julian Stratenschulte/POOL/AFP

En estos momentos Christian Brückner cumple una condena de siete años de prisión en Alemania por la violación de una mujer estadounidense en 2005, que, al igual que la desaparición de Madeleine, también ocurrió en el sur de Portugal. Brückner se hallaba en cercanías al club vacacional cuando la niña desapareció, según indicó la señal de su teléfono móvil. Además, hay un testigo que asegura que el sospechoso le confesó el asesinato de la pequeña.

El sospechoso podría quedar en libertad en septiembre de este año tras ser absuelto de otros cargos de violación y abuso sexual infantil en octubre de 2024. Con esos hechos, finalmente llegamos a 2025, la búsqueda reciente de las autoridades se da por encontrar pruebas que pueden indicar con más certeza de que Brückner está relacionado con la desaparición de Madeleine y poder acusarlo formalmente, evitando que salga libre.

La investigación de principios de este mes empleó maquinaria pesada como retroexcavadora, también revisaron un pozo, que fue drenado por bomberos portugueses. Las autoridades colocaron su atención en múltiples edificaciones que hay en la zona donde desapareció la menor de edad, varias de estas se encontraban en ruinas o abandonadas. Hasta el momento las autoridades de los tres países no han dado a conocer los hallazgos de sus más recientes investigaciones, por ahora, el caso de Madeleine McCann sigue siendo enigma para el mundo.

