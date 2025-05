¿A un paso de la verdad? Hallan indicios clave en la desaparición de Madeleine McCann

Recientes hallazgos podrían dar luz a los misterios que rondan uno de los casos de desaparición más conocidos en el mundo. Recientemente el diario The Sun mostró pruebas claves de la investigación realizada por las autoridades en el caso de Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en el año 2007 mientras vacacionaba con su familia en Portugal.

Estas evidencias estarían relacionadas con Christian Brueckner, el principal sospechoso dela desaparición de la menor. De acuerdo con la información compartida por el medio británico, los investigadores registraron una fabrica abandonada en Alemania, la cual el hombre adquirió en el 2008 por 20.000 libras esterlinas.

En el lugar se hallaron más de 70 prendas de ropa infantil, juguetes, armas, máscaras y sustancias químicas. El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un perro rastreador, quien detectó una maleta con contenido relevante para la investigación.

Además, dentro de dicha maleta se encontraron aparatos electrónicos como un disco duro y un navegador GPS. Uno de los elementos más impactantes es una fotografía tipo ‘selfie’ que ubicaría a Brueckner muy cerca del apartamento donde Madeleine fue vista por última vez.

Además del material visual, se encontraron mensajes escritos por el sospechoso en los que describe, con alto nivel de detalle, fantasías de secuestro y abuso infantil. Estos mensajes, al parecer, fueron compartidos con otros presuntos pedófilos. Uno de los textos más alarmantes incluye una expresión de deseo por “capturar algo pequeño y usarlo durante días”.

El alemán, actualmente de 48 años, ya ha sido condenado anteriormente por abuso sexual en el 2005. En el año pasado fue absuelto de todos los cargos por el caso de Mccann, pero gracias a que la fiscalía interpuso un recurso de apelación, se encuentra privado de la libertad, mientras que se espera la decisión del juez.

No obstante, con las nuevas pruebas, las autoridades alemanas esperan que la policía británica reabra la investigación, pues de no haber cargos formales antes del 17 de septiembre de 2025, el acusado podría quedar en libertad. “El tiempo corre contra el reloj y los investigadores no quieren que Brueckner quede libre... Hay 20.000 páginas de pruebas sobre Madeleine y los alemanes están dispuestos a traducirlas todas”, explicó una fuente a The Sun.

Desde 2020, la Fiscalía alemana ha tenido a cargo la acusación en este caso, pero solo hasta ahora se han obtenido indicios tan contundentes que lo relacionen directamente con la desaparición de la niña británica de tres años.

La gravedad de los mensajes y el contexto de los hallazgos han llevado a los investigadores a considerar seriamente que Madeleine habría muerto pocos días después de ser reportada como desaparecida. Sin embargo, aún no se ha confirmado de manera oficial.

La familia McCann, que nunca ha dejado de buscar justicia para su hija, aún no se ha pronunciado sobre los nuevos detalles.

¿Qué le sucedió a Madeleine McCann?

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando tenía apenas tres años de edad. La menor se encontraba de vacaciones con sus padres y sus hermanos en un apartamento turístico en Praia da Luz, una zona costera en Portugal. Esa noche, sus padres cenaban con amigos en un restaurante cercano mientras ella dormía en la habitación, acompañada por sus hermanos gemelos.

Según el testimonio de los padres, Kate y Gerry McCann, realizaban rondas cada cierto tiempo para verificar que los niños estuvieran bien. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, al regresar al apartamento, Kate notó que Madeleine no estaba en su cama. Desde entonces, no se ha sabido nada con certeza sobre su paradero.

A lo largo de los años, el caso ha tenido una alta exposición mediática y ha generado múltiples teorías, investigaciones en varios países e incluso la realización de un documental por parte de Netflix. A pesar de los esfuerzos internacionales, la desaparición de Madeleine se convirtió en uno de los casos sin resolver más impactantes de los últimos tiempos.

Los nuevos hallazgos en Alemania, relacionados con Christian Brueckner, podrían ser claves para finalmente entender qué sucedió aquella noche. Aunque aún no hay confirmación oficial del destino de la menor, las autoridades insisten en que la evidencia encontrada recientemente es la más sólida hasta el momento.

NOTICIAS CARACOL