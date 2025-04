¿Qué se sabe sobre Rubby Pérez tras el desplome del techo en la discoteca Jet Set de Santo Domingo?

Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Rubby Pérez, es una de las figuras más representativas del merengue en República Dominicana. La madrugada del martes 8 de abril, el cantante se encontraba ofreciendo un espectáculo en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuando parte del techo colapsó, provocando una tragedia que ha dejado hasta el momento 18 personas fallecidas y más de 100 heridas, según los últimos reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que se han realizado más de 101 traslados en ambulancia, y en algunos casos los vehículos transportaron a más de un herido por viaje debido a la gravedad del siniestro. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, donde aún se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.

Confusión y preocupación por el paradero de Rubby Pérez

En medio del caos, el paradero de Rubby Pérez ha generado incertidumbre, mientras algunos medios y músicos aseguran que el cantante fue trasladado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro, Edwin Valdez parte del equipo de trabajo del artista expresó en redes sociales que se encuentra "estable", Sin embargo, por otro lado su hija, Zulinka Pérez, sostiene que él sigue atrapado entre los escombros del recinto.

Zulinka, quien se encontraba en el lugar durante el concierto, relató que logró salir junto a su esposo, corista del grupo, en medio del derrumbe, pero que no vio salir a su padre. “Mi esposo, que es corista, se lanzó encima de mí y me dijo: ‘Mami, sal para que el niño no se quede solo si esto se cae por completo’. Yo salí como pude, pero papi todavía está ahí”, dijo a medios locales. Tanto su esposo como ella, lograron sobrevivir al derrumbe.

La joven afirmó que en la discoteca había entre 1,000 y 1,500 personas, y que los cuerpos de emergencia llegaron con rapidez, aunque aún no hay una confirmación oficial sobre la situación del merenguero.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre la condición del artista, y las autoridades continúan enfocados en rescatar a los posibles sobrevivientes atrapados, con ayuda de maquinarias y cámaras térmicas, se espera que avancen los rescates.

Mientras tanto, en redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo de fanáticos, quienes manifiestan su preocupación y esperan que Rubby Pérez sea encontrado con vida. La tragedia ha sacudido profundamente al país, y el nombre del merenguero se ha convertido en uno de los más mencionados en plataformas digitales, no solo por su carrera, sino por la angustia que genera la falta de noticias claras sobre su estado.

Aumenta a 18 números de muertos en Santo Domingo

El número de muertos por el desplome del techo este martes de una popular discoteca de la capital dominicana se eleva por el momento a 18, mientras que los heridos superan el centenar y hay una cifra indeterminada de personas atrapadas entre los escombros, según los últimos datos provisionales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En la discoteca, muy popular por sus fiestas de los lunes y a la que acuden personalidades locales, habían cientos de personas mientras cantaba el popular merenguero dominicano Rubby Pérez, a quien se está buscando.

En declaraciones a la prensa, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, dijo que en el interior de la discoteca se escucha a personas pidiendo ayuda, por lo que los rescatistas seguirán trabajando hasta dar con el paradero de las mismas.

Al lugar del siniestro han sido enviadas decenas de ambulancias y unidades del COE, de la Policía Nacional, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Bomberos, Defensa Civil y del Ministerio de Defensa, y se teme que las víctimas fatales aumenten en las próximas horas.

Hasta la discoteca siniestrada, adonde se han trasladado familiares de las personas que estaban en la fiesta para intentar conocer el destino de sus allegados, acudió el residente del país, Luis Abinader, junto a su esposa y varios ministros para solidarizarse con las víctimas y sus familiares.

Abinader, quien lamentó la tragedia, aseguró que "todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate", según un comunicado en el que mostró su solidaridad con las familias afectadas.