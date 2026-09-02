¿Quién era la mujer que atacó con cuchillo a dos personas en Times Square, Nueva York? Habla familia

La mujer que murió este lunes en Nueva York luego de ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado que le enviaron a EFE. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota. Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, de 49 años, muriendo poco después en un hospital de la ciudad. Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado. La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde. De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos.

El incidente provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.



Habla la familia de la agresora

El papá de Cisneros, Mario Cisneros, habló con WABC, filial de CNN en Estados Unidos, y afirmó que aún no logra comprender qué motivó a su hija a cometer este acto violento. "Conocía muy bien a mi hija, pero no sabía qué le pasaba. Lo que sí sé es que le ponían inyecciones", comentó Mario Cisneros, quien señaló que su hija había estado recibiendo inyecciones mensuales de medicamentos para tratar algún tipo de enfermedad mental. Pero el hombre fue enfático en que no era una persona violenta y que la última vez que la vio fue la semana pasada y que parecía estar bien. "No lo entendemos".



Mario Cisneros contó que, en todo caso, los problemas de salud mental de su hija se hicieron evidentes para su familia luego del nacimiento de uno de sus hijos, lo que le llevó a creer que sufría de depresión posparto. "No, esta fue una situación, ¿cómo decirlo? Está en manos de Dios. Lo que ella hizo. No tiene sentido. No encaja", dijo Cisneros a WABC.



En esa misma línea, New York Post habló con Patrick, hermano de la agresora. Él relató que su hermana tenía episodios de trastorno bipolar, pero que había estado recibiendo tratamiento en los últimos años, y no mostraba ningún signo de que fuera a perder el control como, afirmó, lo hizo durante los ataques aleatorios de este lunes. "Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó", afirmó Patrick Peralta, de 59 años, quien también le dijo al New York Post que su hermana había encontrado cierta estabilidad gracias a la medicación en los últimos años y que el sábado pasado se sentía "bien".

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"Había tantos policías... ¿por qué no la agarraron del brazo?", le dijo también la mamá de Pamela Cisneros a Fox 5 New York en una primera reacción tras lo ocurrido.



Los hechos: así fue el ataque aleatorio

La jefa de la Policía, Jessica Tisch, dijo que sobre las 4:30 p.m., Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y en cuestión de 20 segundos apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años, que está ingresado en condición estable, y a una mujer de 32 años, que falleció en el hospital, quien posteriormente fue identificada como Erin Piacenti.

Cisneros corrió entonces calle arriba, hacia la estación de policía de la concurrida plaza, y fue rodeada por varios agentes, que durante los cuatro siguientes minutos intentaron que soltara las armas sin éxito mientras les profería amenazas. "No voy a soltar nada, preferíría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", dijo la agresora a los policías, quienes usaron unas pistolas de descarga eléctrica (taser) que "resultaron no ser efectivas" y después le dispararon con sus armas reglamentarias cuando esta avanzó hacia ellos blandiendo los cuchillos, relató la jefa policial. Cisneros también fue trasladada al hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

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El suceso tuvo lugar cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente. "No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo", aclaró Tisch, que no obstante reconoció que ha sido "una situación extraordinariamente peligrosa desencadenándose" en uno de los lugares más turísticos del mundo, donde en cualquier momento del día hay miles de personas.

El alcalde, Zohran Mamdani, presente en la rueda de prensa, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, que no han sido identificadas porque aún se está informando a sus familiares, y agradeció la rápida intervención de la Policía para evitar que "un ataque horrible fuera aún peor".

La Policía tenía registros de "incidentes" de salud mental de la agresora en 2018 y 2019, pero no constaba ningún arresto, dijo Tisch. Según se observa en vídeos del tiroteo publicados en X por testigos, Cisneros iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado.

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*Con información de EFE