Video | Motociclista se salvó por poco de ser arrollado por un bus que terminó volcado en plena vía

Un accidente de tránsito ocurrido en Ernakulam, en el estado de Kerala, India, dejó a 20 pasajeros de un autobús heridos después de que el conductor realizara una maniobra brusca para evitar impactar contra un motociclista. El hecho ocurrió el pasado 27 de agosto y las imágenes del momento fueron registradas por una cámara de seguridad (CCTV), según informó el medio India TV.

El video, queha circulado ampliamente en redes sociales, muestra cómo el autobús circulaba por una vía cuando se encontró con un scooter que se desplazaba delante de él. En cuestión de segundos, el conductor del vehículo de dos ruedas realizó un giro hacia la derecha, obligando al conductor del autobús a reaccionar rápidamente.

En un intento por evitar una colisión, el conductor del autobús también giró hacia la derecha. Sin embargo, la velocidad a la que se desplazaba el vehículo dificultó la maniobra y terminó provocando que perdiera el control.



Las imágenes muestran el momento en que el autobús se desvía de su trayectoria y choca contra un poste ubicado frente a una gasolinera. Después del impacto, el vehículo volcó y terminó golpeando una barrera de cemento situada en el lugar.



La maniobra también puso en riesgo a otro motociclista que se encontraba cerca de la vía. De acuerdo con la secuencia registrada por la cámara de seguridad, esta persona logró evitar el impacto por una distancia muy corta.

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La grabación permite observar que el conductor del scooter que realizó el giro repentino terminó cayendo después de entrar en contacto con la parte trasera del autobús.

El incidente ocurrió en pocos segundos y dejó como resultado 20 pasajeros heridos. Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica, de acuerdo con la información divulgada sobre el accidente. No se reportaron personas fallecidas por este hecho.

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El video de la cámara de seguridad permitió conocer la secuencia del accidente y muestra cómo una maniobra realizada para evitar un posible atropello terminó desencadenando la volcadura del autobús.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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