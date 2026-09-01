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Noticias Caracol  / MUNDO  / Irán ataca bases de EE. UU. en Oriente Medio en represalia por bombardeos de Washington

Irán ataca bases de EE. UU. en Oriente Medio en represalia por bombardeos de Washington

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán empleó drones y misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, advirtiendo severas consecuencias a los países aliados.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Irán ataca bases de EE. UU. en Oriente Medio en represalia por bombardeos de Washington
Imagen de referencia.
Canva

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Oriente Medio entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró en diversos comunicados, publicados por agencias iraníes, que disparó drones y misiles contra instalaciones militares de EE. UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.

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El portavoz de la IRGC, Ebrahim Zolfaghari, declaró en un vídeo, publicado por Fars, que los ataques iraníes provocaron "graves daños a la infraestructura, instalaciones, armas y equipo" de bases estadounidenses y que dejó "un número significativo" de muertos o heridos, sin precisar más detalles que respalden su afirmación. Zolfaghari advirtió que responderán a los ataques estadounidenses de manera "severa y devastadora" y dijo que los países que cooperen con Washington "deberá aceptar las consecuencias" de sus acciones.

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El primer ataque iraní se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en Jordania, con misiles balísticos pesados. El Ejército de Jordania aseguró en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas "alejadas de centros poblados" sin provocar víctimas.

Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base estadounidense en Baréin y dijo que lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses cerca de la ciudad iraquí de Erbil. Por su parte, el Ejército de Kuwait dijo a primeras horas de este miércoles que sus sistemas de defensa aéreos se encontraban interceptando drones procedentes de Irán.

"Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan a ataques de aviones no tripulados hostiles, como consecuencia de la condenable agresión de Irán", comunicó el Ejército en un mensaje de X. Teherán responde así a los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

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Washington dijo atacar "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", sin precisar cuáles, mientras que la Guardia Revolucionaria aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos. EE. UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

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La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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