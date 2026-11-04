Quién es Gina Hinojosa, la mujer que se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas

En una jornada electoral histórica de mitad de mandato, Gina Hinojosa, legisladora estatal demócrata y abogada de ascendencia mexicana, se convirtió en la primera mujer latina elegida como gobernadora del estado de Texas. Su victoria no solo rompió un techo de cristal fundamental para la comunidad hispana en el país, sino que también puso fin a más de tres décadas de hegemonía del Partido Republicano en las magistraturas ejecutivas del estado.



Hinojosa logró derrotar en las urnas al gobernador saliente Greg Abbott, una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense, aliado cercano del presidente Donald Trump y con más de una década al frente del ejecutivo texano. Con este triunfo, la mujer asumirá la gubernatura el 19 de enero de 2027, convirtiéndose además en la primera mujer al frente del estado desde que la demócrata Ann Richards dejara el cargo en 1995.



¿Quién es Gina Hinojosa?

Regina Inez Hinojosa, conocida públicamente como Gina Hinojosa, nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en Brownsville, una comunidad eminentemente latina ubicada en el Valle del Río Grande, justo en la frontera con México. Hija de Crisanta Lozano y de Gilberto Hinojosa, creció inmersa en los valores del trabajo y el servicio público característicos de la región fronteriza.

Su trayectoria académica comenzó en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo la Licenciatura en Artes en Gobierno (BA). Posteriormente, tras realizar un semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi, quien fuera asesor de la exgobernadora Ann Richards. Luego se trasladó a Washington D.C. para continuar sus estudios en la Universidad George Washington, donde obtuvo en 1999 el título de Juris Doctor (JD), especializándose en derecho laboral y derechos civiles.

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Es madre de dos hijos, Matteo y Pablo, y se ha destacado por mantener una firme conexión entre sus convicciones familiares y su visión de la función pública, destacando con frecuencia que su identidad como madre ha guiado cada uno de sus pasos en las instituciones estatales.



Antes de ocupar cargos de elección popular, Gina Hinojosa consolidó un sólido prestigio como abogada laboral y defensora de los derechos de los trabajadores. En 2005, la jurista ganó notoriedad nacional al formar parte del equipo legal que entabló una demanda por cargos de lavado de dinero contra Tom DeLay, quien en ese momento se desempeñaba como líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.



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En 2012, tras anunciarse que recortes presupuestarios estatales amenazaban con el cierre de la escuela primaria a la que asistía su hijo en Austin, Hinojosa organizó a otros padres de familia para impedir la clausura del plantel. El éxito de esa movilización la impulsó a postularse para la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD). Ganó la elección en 2012 y, para el año 2015, fue elegida por sus pares para presidir la junta escolar.



Hinojosa compitió en 2016 por un escaño en la Cámara de Representantes de Texas por el Distrito 49. Tras superar unas competitivas primarias demócratas frente a siete aspirantes y obtener una holgada victoria en la elección general, asumió el cargo legislativo en enero de 2017. Durante casi una década como representante estatal, integró comités clave como los de Educación Pública y Gestión de Tierras y Recursos, impulsando proyectos centrados en la salud pública, la equidad educativa, la regulación corporativa y los derechos laborales.

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Con 52 años de edad y una sólida trayectoria en el derecho y la legislatura, Gina Hinojosa se alista para tomar posesión el 19 de enero de 2027. Su mandato no solo abrirá un nuevo capítulo en la historia de Texas, un estado que jamás había sido encabezado por una persona de ascendencia hispana, a pesar de que en la actualidad los latinos representan el 40% de la población total.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co