¿Quién es Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano detenido por el régimen de Nicolás Maduro?

El régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro anunció este viernes 23 de mayo la detención de Juan Pablo Guanipa, líder opositor, quien desde el mes de julio de 2024 se encontraba en la clandestinidad. Este político es un importante aliado de María Corina Machado, también lideresa de oposición.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, lo relacionó con una presunta "red terrorista" que planeaba sabotear las elecciones legislativas y de gobernadores del domingo. Presentó imágenes donde Guanipa aparece esposado, con un chaleco antibalas y custodiado por policías encapuchados, vestidos de negro.

"Es uno de los jefes de esta red terrorista", indicó Diosdado Cabello en rueda. "Se le capturaron cuatro teléfonos, además de una laptop. Ahí está todo el plan".

Juan Pablo Guanipa es un político venezolano y dirigente del partido Primero Justicia, conocido por su oposición al régimen de Nicolás Maduro. Fue elegido gobernador del estado Zulia en 2017, pero nunca asumió el cargo debido a su negativa a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano considerado ilegítimo por la oposición de ese país.

Imágenes de la captura de Juan Pablo Guanipa, a manos del régimen chavista - Captura de pantalla

A lo largo de los años, Guanipa ha sido una figura clave en la resistencia contra el chavismo, participando activamente en movilizaciones y denunciando irregularidades en los procesos electorales. En 2024, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, ganó las elecciones presidenciales, aunque el régimen de Maduro se adjudicó la victoria.

El líder político realizó sus estudios de Educación Básica y Diversificada en el Liceo Los Robles de Maracaibo y obtuvo el título de Bachiller en Humanidades en el Colegio San Vicente de Paúl. En 1990, egresó como abogado de la Universidad del Zulia, de acuerdo con su perfil de *Wikipedia*.

Tras completar su formación universitaria, siguió un proceso de especialización en áreas como política, gestión comunitaria, gerencia pública, participación ciudadana y liderazgo. En 1991, cursó el IV Curso Internacional de Alta Dirección en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales en Caracas. Más tarde, en 1997, participó en el Programa Liderazgo y Visión del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), también en Caracas.

Ese mismo año, completó el Programa Avanzado de Ciencias y Técnicas de Gobierno en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Maracaibo. En 2002, obtuvo una maestría en Estudios Políticos Aplicados en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en Madrid, donde recibió la mención honorífica cum laude. Finalmente, en 2008, obtuvo el título de Licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social, en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA).

Según Diosdado Cabello, Juan Pablo Guanipa hacía parte de una red terrorista que pretendía atentar contra las elecciones legislativas del 25 de mayo - Captura de pantalla

Su captura ocurrió a solo dos días de las elecciones legislativas y de gobernadores, que la oposición ha calificado como una “farsa” destinada a legitimar el régimen. Guanipa había estado en la clandestinidad durante meses, argumentando que su seguridad estaba en riesgo. En una carta escrita previamente, expresó que su detención era un intento de intimidación por parte del gobierno, motivado por el temor que siente hacia el pueblo venezolano.

"Si están viendo este es porque he sido secuestrado"

En un mensaje antes de ser detenido, Guanipa afirmó que su captura no lo derrotaría y que la lucha por la libertad de Venezuela continuaría. La comunidad internacional ha expresado preocupación por su arresto, mientras sus seguidores exigen su liberación. “Queridos hermanos, si están viendo este video es porque he sido detenido/secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es una lucha que ha sido difícil y compleja porque nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que ha decidido mantenerse en el poder a pesar de la impresionante manifestación de voluntad popular que dio el pueblo venezolano el día 28 de julio. Qué grande es el pueblo venezolano, qué grandes somos los venezolanos”, dijo Guanipa a través de su cuenta de X.

Según Guanipa, él pueblo venezolano lleva “25 años con una vida humillada por un régimen dictatorial presidido por Chávez y Maduro y todavía estamos aquí dando la lucha, dando la pelea y haciendo todos los esfuerzos para lograr que Venezuela sea un país libre, democrático, de oportunidades para estudiar, trabajar y emprender. Donde regresen los que se fueron y podamos unificar a la familia y podemos echar hacia adelante a Venezuela”.

Finalmente, el opositor detenido dijo que “yo estoy convencido de que eso lo vamos a lograr. Totalmente convencido. No tiene escapatoria Nicolás Maduro, no tiene forma de demostrar la farsa que anunció al país su lugarteniente presidente el Consejo Nacional Electoral. Pueden unirse todas esas instituciones espurias, pero no van a poder con el pueblo venezolano. Este pueblo ha demostrado de lo que está hecho. Sigamos adelante, sigamos presionando con presión interna y presión externa nacional. Estoy seguro de que lograremos el cambio político en Venezuela. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Venezuela es un gran país. Qué vergüenza que esté dirigido por quienes está dirigido”.

"Esto es un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano", dijo Juan Pablo Guanipa - Tomado de las redes sociales de Juan Pablo Guanipa

¿Qué dijo María Corina Machado sobre captura de Juan Pablo Guanipa?

La líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre la captura y denunció la detención de "más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de DD.HH., periodistas y activistas" en Venezuela, incluyendo al exdiputado.

En la red social X, Machado calificó la situación como una "razzia feroz en todo el país" y un "terrorismo de Estado puro y duro".

Además, expresó: "Juan Pablo Guanipa es un hombre valiente e íntegro. Es mi compañero y mi hermano. Es un ejemplo para todos los ciudadanos y los dirigentes políticos, dentro y fuera de Venezuela". Machado también acusó al Gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió en enero un tercer mandato tras su controvertida reelección en 2024, de "secuestrar" a este grupo de personas.

