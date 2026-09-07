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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién es la presentadora Sarah Khalifa, quien fue condenada a muerte por narcotráfico?

¿Quién es la presentadora Sarah Khalifa, quien fue condenada a muerte por narcotráfico?

La presentadora de televisión egipcia fue condenada a muerte junto con otras 11 personas por un tribunal de El Cairo, en un proceso relacionado con una presunta organización dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de sept, 2026
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¿Quién es la presentadora Sarah Khalifa, quien fue condenada a muerte por narcotráfico?
Sarah Khalifa. -
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La justicia egipcia condenó a muerte a la presentadora de de televisión Sarah Khalifa y a otras 11 personas, tras un proceso judicial en el que fueron señaladas de integrar una red dedicada a actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas sintéticas. La sentencia fue emitida este sábado por el Tribunal Penal de El Cairo, según informó el diario estatal egipcio Al-Ahram.

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Los 12 condenados recibieron la pena de muerte mediante ahorcamiento y, además, fueron sancionados con una multa de 500.000 libras egipcias, equivalentes a unos 9.800 dólares. El caso ha llamado la atención debido a la popularidad de Khalifa en Egipto. La mujer, que cuenta con alrededor de 2,5 millones de seguidores en Instagram, trabaja como presentadora y también está vinculada al sector de la belleza, pues dirige una clínica especializada en este campo.

¿De qué acusan a Sarah Khalifa?

De acuerdo con la información divulgada por Al-Ahram, Khalifa y los demás acusados fueron procesados por su presunta participación en una organización criminal que se dedicaba a importar sustancias utilizadas para producir drogas y posteriormente destinarlas al tráfico. Según los fiscales, algunos de los integrantes se ocupaban de obtener en otros países los materiales necesarios, mientras que otros participaban en su almacenamiento y en la elaboración de las sustancias. El expediente también incluye cargos relacionados con la tenencia de armas de fuego sin autorización.

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Durante la investigación, las autoridades aseguraron haber encontrado aproximadamente 750 kilogramos de drogas sintéticas y otras materias primas que, según la Fiscalía, estaban destinadas a la elaboración de estupefacientes. Los elementos habrían sido encontrados en una propiedad residencial que, de acuerdo con la acusación, era utilizada por los integrantes de la organización para almacenar materiales y fabricar las drogas. La Fiscalía señaló además que el caso se construyó a partir de los testimonios de 20 personas, así como conversaciones, fotografías y grabaciones de video que fueron incorporadas al proceso judicial.

¿Quién es Sarah Khalifa?

Sarah Khalifa es una figura conocida en el ámbito de la televisión y las redes sociales en Egipto. Además de su actividad como presentadora, tiene presencia en el sector de la belleza y mantiene una amplia audiencia en Instagram, donde suma aproximadamente 2,5 millones de seguidores. En televisión, Khalifa participó en un programa de entretenimiento junto al músico egipcio Hamo Bika, una colaboración que contribuyó a aumentar su reconocimiento público.

La presentadora, de hecho, rechazó su responsabilidad en los hechos por los que fue condenada. Durante la audiencia en la que se conoció la sentencia, Khalifa rompió en llanto y pidió clemencia. En total, 12 personas recibieron la pena de muerte por los delitos atribuidos a la organización. El tribunal también impuso cadena perpetua a otras nueve personas procesadas dentro de la misma investigación, mientras que siete acusados fueron absueltos. En Egipto, las sentencias de muerte pasan por un procedimiento adicional antes de que puedan ejecutarse, por lo que la decisión judicial no significa necesariamente que la ejecución se produzca de manera inmediata.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

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