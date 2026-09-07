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Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump propondría cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América": ¿tiene la facultad?

Trump propondría cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América": ¿tiene la facultad?

La gobernadora del estado reaccionó ante la publicación y dijo que el nombre “no está en discusión”.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Donald Trump Nuevo México
Este es el mapa que compartió Trump en su cuenta.
Getty y redes

El presidente Donald Trump estaría sugiriendo que se cambie el nombre de “Nuevo México” a “Nueva América” con una publicación que realizó en la red Truth Social, acompañada de una foto. La imagen no fue acompañada con alguna afirmación, pero hay que tener en cuenta que hace pocos días quedó en firme el decreto en Estados Unidos que cambió el nombre del lago Ontario a “lago América”. La gobernadora del estado reaccionó ante la publicación y dijo que el nombre “no está en discusión”.

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La imagen como tal muestra el mapa del Estado, ubicado al sur del país. En grande, está el nombre “Nuevo México”, pero la segunda palabra está tachada y la reemplaza la palabra “América”. La publicación fue retuiteada por la cuenta oficial de la Casa Blanca. Sin explicación. Sin contexto. Medios como CNN se pusieron en contacto con el despacho, pero no hubo declaraciones al respecto. A esto se le suma un video hecho con inteligencia artificial donde él aparece pegando el nombre “América” sobre un letrero que declara “Bienvenido/a a Nuevo México”. La Casa Blanca, por su parte, no ha anunciado medidas oficiales.

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Sin embargo, explica CNN, el mandatario, si bien tiene la facultad de cambiar nombres geográficos (como en el caso del lago Ontario, que es un cuerpo de agua), no tiene esta misma autoridad a la hora de cambiar legalmente el nombre de los estados. El proceso debería llevarse dentro del mismo territorio. Pero el caso del lago Ontario no es el único que se registra desde el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Una de sus primeras propuestas fue cambiar el nombre del golfo de México al “Golfo de América”, vía decreto, en enero de 2025.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, sostiene por su parte que el nombre del estado no está en discusión y que este existe desde antes de la existencia de Estados Unidos. Grisham sostiene que este es un mecanismo de distracción de “su desastrosa guerra en Irán” y relacionó presuntas consecuencias del conflicto que golpean a las familias americanas, como el incremento del precio de la gasolina que “sigue disparándose”.

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“Los estadounidenses también gastan más en el supermercado, pierden acceso a la atención médica y se preguntan si alguna vez podrán permitirse una vivienda. Bajo el liderazgo demócrata aquí en Nuevo México, brindamos a las familias cuidado infantil y educación universitaria gratuitos, protegemos el acceso a la atención médica e invertimos en vivienda. Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está trabajando arduamente”, dijo la mandataria.
María Paula Rodríguez Rozo
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