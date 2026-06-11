Presentadora falleció luego de que médicos le colocaran una inyección en la nuca, asegura su esposo

El mundo del espectáculo en Honduras y la comunidad culinaria internacional se encuentran de luto tras el fallecimiento de la reconocida chef y conductora de televisión Sandra Díaz del Valle. Lo que debía ser un día de celebración por su cumpleaños número 46, el pasado 10 de junio, se transformó en una escena de misterio médico objeto de investigación por las autoridades hondureñas.



¿Qué le pasó a Sandra Díaz?

La cronología de los hechos, según los reportes policiales y testimonios de su familia, señala que en medio de la celebración de su cumpleaños la chef comenzó a sentirse mal. De acuerdo con el testimonio brindado por su esposo, el periodista y exdiputado Juan Fernando Lobo, Sandra fue trasladada de urgencia a una clínica privada en Tegucigalpa tras manifestar un malestar físico.

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Lo que sucedió dentro de ese centro asistencial es ahora el foco de una investigación. Lobo relató a las autoridades que, alrededor de las 2:00 de la tarde, un médico le aplicó a Sandra una inyección en la parte de la nuca aparentemente para tratar su malestar. El efecto fue inmediato, pues la chef manifestó sentir una "electricidad" recorriendo todo su cuerpo.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues tras manifestar lo que sentía, la presentadora empezó a colapsar frente a los presentes. Según la versión del esposo, los médicos le aseguraron que Sandra simplemente "estaba dormida" y procedieron a suministrarle una batería de diversos medicamentos adicionales, pero lo cierto es que el estado de la mujer solo empeoró.



Lobo detalló que fue retirado de la sala de urgencias cuando el personal médico decidió que debían realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su esposa. Finalmente, y ante la gravedad del cuadro, los responsables de la clínica privada decidieron trasladarla de emergencia a otro centro médico, el Hospital Escuela.



Trágicamente, al ingresar al centro hospitalario público, los especialistas confirmaron que la chef ya no presentaba signos vitales y su fallecimiento oficial quedó registrado a las 4:30 de la tarde del mismo día en el que cumplía 46 años de vida.

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Uno de los puntos más críticos de la investigación es el hecho de que Sandra Díaz se habría sometido a un procedimiento estético apenas horas antes de su deceso. Aunque la naturaleza exacta de la cirugía o tratamiento no ha sido confirmada oficialmente por la familia, diversos medios locales reportan que la muerte ocurrió como consecuencia de complicaciones derivadas de esta intervención.

Actualmente, el cuerpo de la presentadora fue trasladado a la morgue para una autopsia que determine científicamente la causa exacta de la muerte. Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, advirtió que, si se confirma una vinculación directa con una mala praxis, el caso será elevado al Ministerio Público bajo cargos criminales.



¿Quién era Sandra Díaz y por qué era famosa?

Sandra Díaz del Valle no solo era un rostro familiar en las pantallas, sino una de las figuras más respetadas y queridas de la gastronomía hondureña. Durante años, se consolidó como la chef principal de la edición hondureña del programa "Venga La Alegría", producido por TV Azteca Honduras.

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"Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía", expresó el canal de televisión en su comunicado.

Además de su labor frente a las cámaras, Sandra era una emprendedora dedicada que impartía clases de cocina de manera independiente y mantenía una conexión cercana con sus seguidores a través de las redes sociales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co