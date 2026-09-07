Video | Este es el momento exacto cuando el avión de carga se salió de pista en Miami

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y atravesó el perímetro de la terminal antes de impactar contra varios vehículos e incendiarse. El accidente dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, de acuerdo con las autoridades. El hecho ocurrió hacia las 2 de la tarde, hora local, de este domingo 6 de septiembre. Tras el accidente, las operaciones en tierra del aeropuerto fueron suspendidas temporalmente mientras los equipos de emergencia atendían la situación. El aeropuerto reabrió parcialmente después de las 6 de la tarde.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que había “al menos cinco personas fallecidas” en el lugar y señaló que no existía una amenaza evidente para la seguridad pública derivada del incidente. Inicialmente, las autoridades habían informado que también había varios heridos, aunque en ese momento no habían precisado cuántas personas resultaron afectadas ni la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con las reconstrucciones preliminares, el avión se salió por el extremo de la pista 30 y atravesó la valla perimetral del Aeropuerto Internacional de Miami. Posteriormente, cruzó la avenida Northwest 67th, impactó contra varios vehículos y terminó en un campo cercano a las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon, donde se incendió.



🚨 Miami update: Amazon Prime Air 767 cargo jet overran the runway at MIA Sunday, crossed a road, hit vehicles & caught fire.



💔 5 dead (ground) 🚑 5 injured — 3 critical. Both pilots survived after being trapped.



Plane (21 Air Flt 7598 / N1997A, SJU→MIA) was still ~129 mph… pic.twitter.com/4KErq8y9f4 — SkyBrief (@SkyDocQuest) September 7, 2026

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que la aeronave involucrada era un Boeing 767-300 que se salió de la pista durante el aterrizaje en Miami. El vuelo 7598 de Air Flight había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. Por su parte, Amazon informó que estaba al tanto del incidente y que trabajaba con las autoridades para establecer qué ocurrió. Kelly Nantel, portavoz de la compañía, dijo: “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió”, al tiempo que aseguró que la prioridad era la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que se había dispuesto una “suspensión total” de las operaciones en tierra del Aeropuerto Internacional de Miami mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. El funcionario también indicó que la FAA enviaría inspectores para determinar las causas del accidente y reconstruir la secuencia de los hechos.

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Por su parte, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, manifestó que la prioridad estaba puesta en las personas involucradas y en garantizar que los equipos de emergencia contaran con los recursos necesarios.

El accidente ocurrido en Miami no es el primer incidente mortal relacionado con un avión de carga que operaba para Amazon Prime Air. En febrero de 2019, el vuelo 3591 de Atlas Air, un Boeing 767-300 que operaba en nombre de Amazon Prime Air en la ruta entre Miami y Houston, entró en un descenso rápido y terminó estrellándose en Trinity Bay, Texas. Las tres personas que viajaban a bordo murieron en ese accidente.

María Paula Rodríguez Rozo

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