Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién fue Débora Estrella? La periodista mexicana fallecida en accidente aéreo

¿Quién fue Débora Estrella? La periodista mexicana fallecida en accidente aéreo

La presentadora falleció el 20 de septiembre. Las autoridades están trabajando en el lugar para esclarecer las causas del siniestro.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Debora Estrella
La presentadora dedicó su vida al periodismo.
Tomado de redes.

