¿Quién fue Débora Estrella? La periodista mexicana fallecida en accidente aéreo

La televisión mexicana amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Débora Estrella, reconocida conductora de noticias en Monterrey, quien perdió la vida la noche del sábado 20 de septiembre en un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León. Tenía 43 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información de Protección Civil del estado, el siniestro se registró cerca de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. La aeronave, identificada con la matrícula XB-BGH, se desplomó en inmediaciones del río Pesquería pocos minutos después del despegue. En el accidente también falleció el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, detalló que, de manera preliminar, la avioneta habría intentado dar una vuelta tras despegar y terminó impactando contra el borde del río. Las causas aún están bajo investigación por parte de las autoridades aeronáuticas.



Una vida dedicada a los medios

Aunque de formación era abogada, graduada en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Débora Estrella encontró en el periodismo su verdadera vocación. Sus primeros pasos fueron en la radio universitaria Frecuencia Tec y en 2014 llegó a la televisión con el noticiero Hechos AM de TV Azteca.



Un año después se vinculó a Milenio Televisión, y en 2018 pasó a ser parte del Telediario Matutino de Monterrey, espacio en el que se consolidó como una de las voces informativas más queridas por la audiencia. Además, colaboraba en Telediario CDMX y Fuerza Informativa Azteca, demostrando versatilidad y compromiso con la comunicación.

Publicidad

En sus redes sociales, Débora se mostraba como una apasionada de la equitación y los caballos, a quienes llamaba parte fundamental de su vida. También compartía reflexiones sobre crecimiento personal y sus experiencias tras su separación en 2020 del periodista José Luis García, con quien estuvo casada 15 años.

La noticia de su fallecimiento generó un profundo impacto en colegas, televidentes y figuras del medio. En redes sociales, múltiples mensajes recordaron no solo su profesionalismo frente a las cámaras, sino también su calidez humana. Las autoridades continúan trabajando en el lugar del siniestro para esclarecer las causas del desplome, mientras Monterrey y el periodismo mexicano despiden a una de sus conductoras más reconocidas.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

