Diez personas murieron en accidente de avión en las Bahamas; autoridades abrieron investigación

Las autoridades de Bahamas investigan las causas que provocaron que una avioneta se estrellara al despegar de un aeropuerto en la isla de North Andros y murieran diez personas, nueve hombres y una mujer.



Según detalla la Fuerza Policial de Bahamas en un comunicado en sus redes sociales, a eso de las 14.00 -hora local- (18.00 GMT) del viernes, una avioneta de la aerolínea Flamingo Air partió desde el mencionado aeródromo y cayó a un área boscosa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Varios oficiales de la estación de Policía de Nichols Town fueron despachados, al igual que equipos de rescate, quienes al llegar a la zona del accidente, encontraron la avioneta en llamas.

Un hombre de 24 años fue encontrado con vida y tratado rápidamente por los rescatistas, aunque posteriormente falleció en un hospital debido a las heridas recibidas.



Un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Bahamas fue enviado a la zona del accidente para colaborar con la pesquisa.



En ese momento, los equipos de rescate y las autoridades continuaron su búsqueda de posibles sobrevivientes, pero encontraron nueve cuerpos calcinados.

Publicidad

Los cadáveres fueron posteriormente llevados a la isla de San Andros para mantenerlos en custodia hasta que sean transportados a una clínica forense para su debida identificación.

De igual manera, oficiales de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas llegaron hasta la escena para llevar a cabo su independiente pesquisas.

Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say. pic.twitter.com/DJ7F2XgNgg — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026

Publicidad

Las autoridades investigarán el caso

Según informó el medio The Nassau Guardian, las autoridades de Bahamas confirmaron una serie de medidas e investigaciones tras el accidente aéreo ocurrido.

El primer ministro Philip Davis declaró un día de luto nacional después de que se confirmara que ninguno de los ocupantes sobrevivió al siniestro. En un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, expresó sus condolencias y reconoció el profundo impacto de la tragedia.

“A todas las familias que han recibido la devastadora noticia de que un ser querido podría no regresar a casa, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias”, manifestó el jefe de Gobierno. También añadió que no existen palabras capaces de aliviar el dolor o responder las preguntas que deja un hecho de esta magnitud.

Por su parte, la comisionada de Policía, Shanta Knowles, informó que un equipo especializado fue enviado desde Nueva Providencia hacia Andros para apoyar las investigaciones y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Publicidad

El Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación indicó que la investigación oficial quedó en manos de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA). Además, señaló que la Autoridad de Aviación Civil de las Bahamas (CAAB) notificó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Flamingo Air.

De acuerdo con el comunicado citado por el medio, la suspensión fue adoptada como una medida preventiva en favor de la seguridad aérea, luego de que se registraran dos incidentes relacionados con la seguridad durante la misma jornada. Las autoridades aclararon que la decisión no constituye una sanción disciplinaria contra la aerolínea, sino una acción orientada a proteger las operaciones mientras avanzan las investigaciones.

Publicidad

AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN