Videos muestran los últimos movimientos de adolescente hallada sin vida en una maleta

Las grabaciones de las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales piezas dentro de la investigación por la muerte de una adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en la ciudad de Pattaya, Tailandia. De acuerdo con la información divulgada por la Policía tailandesa, los registros permitieron reconstruir parte de los movimientos del principal sospechoso antes del hallazgo del cadáver.



Cámaras registraron el ingreso de la joven

Según el informe difundido por la Policía de Pattaya, las imágenes muestran al australiano Simon Peter Carman ingresando a un condominio junto a Tunchanok Donhomla, de 17 años, a las 3:34 de la madrugada del jueves.

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Las autoridades indicaron que, horas después, las cámaras registraron la salida del hombre del mismo edificio, pero esta vez sin la adolescente y llevando una maleta de gran tamaño.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso cargó posteriormente la maleta en una motocicleta y se dirigió hacia una zona cercana a las vías del tren.



La investigación continuó con el análisis de otras cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Pattaya. Según las autoridades, estas grabaciones permitieron seguir el recorrido del hombre hasta un sector próximo al Mercado Flotante de Pattaya, ubicado junto a la línea férrea, donde presuntamente abandonó la maleta.



Posteriormente, los agentes localizaron el equipaje y, en su interior, encontraron el cuerpo de la adolescente.

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La Policía informó que la joven había sido reportada como desaparecida hacia las 5:00 de la tarde del viernes. Horas después se inició la revisión de los registros de videovigilancia que hicieron parte de la investigación.

📍#Tailandia 🇹🇭

La policía arrestó a un australiano de 46 años acusado de asesinar a una joven tailandesa de 17 años en Pattaya. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una maleta abandonada junto a vías ferroviarias.

El sospechoso fué capturado cuando intentaba huir y… pic.twitter.com/kogtBrwp1L — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) June 28, 2026

Sospechoso fue capturado en el aeropuerto

Mientras avanzaban las pesquisas, un equipo policial ubicó al ciudadano australiano en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok.

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De acuerdo con la Policía de Pattaya, el hombre fue detenido a la 1:15 de la madrugada del sábado, cuando presuntamente se preparaba para abandonar Tailandia. Según el informe divulgado por las autoridades, intentaba adquirir un boleto con destino a Perth, Australia.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado aproximadamente 15 minutos después de la captura, según informó la Policía.

Las autoridades señalaron que Simon Peter Carman fue acusado de asesinato. Además, enfrenta cargos relacionados con el traslado u ocultamiento de un cadáver y la sustracción de una menor con fines sexuales.

El ciudadano australiano negó las acusaciones y sostuvo que actuó en defensa propia.En un video grabado mientras permanecía bajo custodia policial, envió un mensaje dirigido a la familia de la víctima.

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"Lamento lo que le pasó a su hija. Estaba fuera de mi control". También expresó: "Sé que estarás muy triste, disgustado... igual que yo."Y agregó:

"Por favor, díganles a las demás chicas... que tengan cuidado".En otra grabación difundida por la Policía, el sospechoso respondió a preguntas sobre las marcas de arañazos que presentaba en el cuerpo. "Creo que es una araña; siempre se meten aquí".

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De ser declarado culpable, podría enfrentar incluso la pena de muerte, ya que Tailandia se encuentra entre los 55 países que aún contemplan este castigo en su legislación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co