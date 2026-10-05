Revelan video inédito de la captura de Luigi Mangione en un McDonald's: "¿Por qué estás nervioso?"

En medio de uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos, el que juzga a Luigi Mangione por el asesinato del CEO Brian Thompson en diciembre de 2024, se revelaron algunos videos nunca antes vistos del día de la captura del ingeniero de sistemas en un McDonald's. Las grabaciones corresponden a las cámaras corporales que portaban los oficiales que lograron la captura y dejan en evidencia la sorpresa de los uniformados al reconocer a Mangione en el lugar de comida rápida.



Los videos ya habían sido utilizados como parte del material probatorio en el juicio contra Mangione, pero hasta el momento no habían sido publicados en la prensa. Fue a través de una petición de CNN que un juez del estado de Nueva York accedió a desclasificar este material, luego de que recientemente Luigi Mangione se declarara culpable del asesinato.



¿Qué muestran las imágenes sobre la captura de Luigi Mangione?

Las imágenes datan del 9 de diciembre de 2024, cinco días después del asesinato de Brian Thompson en Manhattan, a quien Mangione le disparó por la espalda. Después de varios días de un intenso operativo, los uniformados de la Policía de Altoona recibieron una alerta que parecía descabellado, que el presunto asesino se encontraba en McDonald's de Pensilvania.

Los uniformados llegaron al sitio luego de una llamada de emergencia al 911 que indicaba que el sospechoso estaría dentro del local. Encontraron a un sujeto que utilizaba gorro y tapabocas en una de las mesas del establecimiento, a quien le pidieron que revelara su rostro y les mostrara un identificación. Al ver su rostro, las cámaras corporales también captaron la sorpresa y emoción de los oficiales en el recinto, reaccionando inmediatamente para llevar a cabo la captura del sospechoso. “Es 100 % él”. Otro respondió: “Te lo dije”.

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En ese momento, Mangione entregó a las autoridades una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey a nombre de Mark Rosario, la misma identidad que utilizó para registrarse en un hotel de Nueva York antes de la muerte de Thompson. En ese momento, los uniformados le advierten al sujeto que dar una identidad falsa podría derivar en un arresto, por lo que procede a confirmar que ese no es su nombre y revela que su verdadera identidad es Luigi Mangione.



Mientras unos oficiales conversaban con Mangione sobre su identidad, en otra parte del establecimiento otros uniformados registraban sus pertenencias. La prueba de oro llegó cuando encontraron el cargador de un arma de fuego en su maleta, envuelto en ropa interior. "Es él, no puede ser. Es él, 100%", indican con sorpresa los oficiales y proceden a esposar al ingeniero en el mismo restaurante, le leen sus derechos y finalmente lo trasladan a la comisaría. “Estás un poco nervioso ahora mismo. ¿Por qué estás nervioso?”, le decía uno de los oficiales.



Las grabaciones dejan en evidencia las pocas emociones que demuestra Luigi Mangione a lo largo del recorrido y durante las inspecciones del resto de sus pertenencias. En la comisaría también lo hicieron retirarse su ropa interior para un registro más minucioso. Dentro de todas las pertenencias del ingeniero de sistemas encuentran una pistola de 9 milímetros, un silenciador y otro cargador, también hallaron un cuaderno con notas manuscritas en las que Mangione detallaba su plan de acción antes, durante y después del asesinato de Thompson.

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“Tiene una lista de tareas para hoy. Mañana tiene que hacer un informe de inteligencia y recibir un kit de supervivencia”, se escucha describir a uno de los oficiales en las grabaciones. Días después y luego de las pesquisas necesarias, las autoridades confirmaron que el arma correspondía a la utilizada para el asesinato del CEO de UnitedHealthcar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co