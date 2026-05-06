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¿Qué se sabe de la onda tropical que podría llegar a Colombia? Eso dijo el Ideam

Regiones como la Pacífica, Andina y Amazonía ya han registrado lluvias de gran magnitud en las últimas horas, acompañadas en varios casos de descargas eléctricas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de may, 2026
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¿Qué se sabe de la onda tropical que podría llegar a Colombia? Eso dijo el Ideam
¿Qué se sabe de la onda tropical que podría llegar a Colombia? Eso dijo el Ideam -
Ideam/Colprensa

El panorama meteorológico en Colombia ha entrado en una fase de vigilancia estricta. De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), emitido este 6 de mayo de 2026, todas las miradas están puestas sobre la denominada onda tropical 1, el primer sistema de esta naturaleza en la temporada que comienza a avanzar por el océano Atlántico.

¿Dónde se encuentra la onda tropical?

Según los datos técnicos proporcionados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y monitoreados por el meteorólogo de turno, William Oswaldo Riaño Acosta, la onda se localiza actualmente en el Atlántico central, específicamente cerca de la longitud 62°W y al sur de la latitud 18°N. El sistema se desplaza hacia el oeste con una velocidad sostenida de entre 10 y 15 nudos.

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A pesar de su avance, el Ideam ha enviado un mensaje de cautela pero sin alarmismo inmediato: por el momento, no se observa una convección significativa asociada al sistema. Lo más importante para la tranquilidad del territorio continental es que, según los modelos de pronóstico actuales, se estima que esta onda tropical no ingresará al territorio nacional durante las próximas 72 horas.

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Aunque la onda tropical aún se encuentra distante, la preocupación de las autoridades radica en que el sistema llegaría a un país que ya enfrenta condiciones críticas de saturación. El boletín del Ideam advierte que el monitoreo es constante, especialmente porque regiones como la Pacífica, Andina y Amazonía ya han registrado precipitaciones de gran magnitud en las últimas horas, acompañadas en varios casos de descargas eléctricas.

La vulnerabilidad del terreno es evidente: hay 387 municipios en alerta por deslizamientos, de los cuales 88 se encuentran en alerta roja. Los departamentos más críticos son Chocó (con 22 municipios en rojo), Antioquia (15) y Meta (11). Además, las principales cuencas hidrográficas, incluyendo el Magdalena-Cauca, el Orinoco y el Caribe, presentan niveles de alerta roja por inundaciones o crecientes súbitas.

En las costas, la situación no es menor. En el Mar Caribe, persiste la alerta naranja por fuertes vientos y oleaje en la zona oriental, mientras que en el Pacífico se mantiene la alerta naranja por pleamar (marea alta) hasta el 8 de mayo. Ante este escenario, el Ideam continuará vigilando la evolución de la onda tropical 1 para determinar si su trayectoria o intensidad cambian al acercarse a la cuenca del Caribe colombiano.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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