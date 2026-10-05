Muerte de investigadora en Rusia encendió alertas, pero autoridades descartaron peste neumónica

Las autoridades de Rusia intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control". La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.



Rusia explicó qué ocurrió tras la muerte de una investigadora en un laboratorio de Siberia

Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada", afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev. La investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Kobzev aseguró además que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento. "La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos", afirmó. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas "remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones".

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La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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