Reportan temblor de 5,3 en Costa Rica en la tarde de este 7 de julio: epicentro

Un movimiento telúrico de magnitud 5,3 se registró en la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en el territorio de Costa Rica. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.
Un movimiento telúrico de magnitud 5,3 se registró en la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en el territorio de Costa Rica. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.