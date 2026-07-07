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Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan temblor de 5,3 en Costa Rica en la tarde de este 7 de julio: epicentro

Reportan temblor de 5,3 en Costa Rica en la tarde de este 7 de julio: epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Reportan temblor de 5,3 en Costa Rica en la tarde de este 7 de julio: epicentro
SGC

Un movimiento telúrico de magnitud 5,3 se registró en la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en el territorio de Costa Rica. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.

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