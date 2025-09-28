En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan tiroteo dentro de iglesia en Michigan, EE. UU.: el lugar se incendió y hay varios heridos

Reportan tiroteo dentro de iglesia en Michigan, EE. UU.: el lugar se incendió y hay varios heridos

Las autoridades lograron neutralizar al tirador. Esto es lo que se sabe

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Tiroteo en Estados Unidos
Tiroteo en Estados Unidos
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad