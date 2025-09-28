Reportan tiroteo dentro de iglesia en Michigan, EE. UU.: el lugar se incendió y hay varios heridos

Un grave tiroteo en Estados Unidos se reportó hacia las 11:00 a. m. (hora local) de este domingo 28 de septiembre en una iglesia de mormones del estado Michigan, en el municipio Grand Blanc. De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía local, que publicó en sus redes sociales un primer informe, el tirador fue abatido en el lugar.

CNN precisó que el hecho sucedió Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Videos e imágenes difundidas en redes sociales dejan ver que las instalaciones del recinto en llamas. Por ahora de reportan 11 personas heridas. #Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población", dio a conocer el Departamento de Policía de Grand Blanc a través de sus redes sociales.

6-8 victims after shooting and fire at Grand Blanc church in Michigan; more trapped inside. Shooter confirmed down—crisis ongoing. #BreakingNews pic.twitter.com/8lYv4w4HD7 — Geopolitics | News | Trends (@rareinfinitive) September 28, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...