Único superviviente del accidente de Air India fue al funeral de su hermano tras ser dado de alta

El británico Vishwas Kumar Ramesh, el único superviviente del accidente del vuelo AI-171 de Air India siniestrado el pasado jueves en la ciudad de Ahmedabad, recibió este miércoles 18 de junio el alta hospitalaria y acudió al funeral de su hermano, que falleció en el suceso.

Ramesh, originario de la excolonia portuguesa de Diu (en la costa occidental india) pero ciudadano del Reino Unido, ayudó a llevar el féretro hindú con el cuerpo de su familiar, según imágenes difundidas por la agencia ANI. La procesión es parte de la tradición y, según la creencia, ayuda a guiar al alma a su nuevo destino.

El superviviente, de 38 años, aparece en varios videos con vendas en la cara y con el brazo izquierdo en cabestrillo.

Ramesh, visiblemente afectado durante el funeral, fue el único pasajero que sobrevivió del avión Boeing 787 que se accidentó mientras cubría la ruta entre la ciudad de Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat, y el aeropuerto de Londres-Gatwick.

Un día después del accidente, el 13 de junio, Ramesh, cuyo asiento, el 11A, salió disparado del fuselaje del avión antes del impacto y que posteriormente abandonó la 'zona cero' del accidente por sí mismo, relató los momentos posteriores al accidente. "Cuando me levanté había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí", aseguró al diario Hindustan Times.

Aún no identifican a todas las víctimas

El resto de las personas que viajaban en el avión, 241, fallecieron en la colisión del aparato con una residencia hospitalaria pocos metros después de su despegue, al no poder levantar el vuelo. También fallecieron decenas de personas en tierra.

En un balance provisional, la Policía de Ahmedabad estableció en 270 el número de muertos, aunque, por el momento, han identificado 208 de los cuerpos mediante su ADN, dijo a los periodistas el superintendente médico del hospital civil, Rakesh Joshi.

El Boeing 787-8 Dreamliner estalló en una bola de fuego cuando se estrelló momentos después del despegue, y los testigos informaron haber visto cuerpos gravemente quemados y restos dispersos.

Dada la magnitud del impacto y el subsiguiente incendio, que calcinaron la mayoría de los cuerpos, el análisis de ADN es el único método para una identificación certera y que permitirá dar un balance oficial de muertos.

Tras el siniestro, las autoridades indias pidieron a Air India revisar su flota Dreamliner, compuesta por 33 aeronaves. La Autoridad de Aviación Civil de la India (DGCA) informó que los primeros 24 aviones pesquisados no presentaban problemas técnicos. Agregó que Air India canceló en los últimos seis días, desde el momento del accidente, al menos 66 vuelos de Boeing 787.

La compañía, además, indicó que "se determinó que la aeronave y los sistemas de mantenimiento asociados cumplían con las normas de seguridad existentes".

Las autoridades indias aún no han anunciado la causa del accidente e investigadores de Gran Bretaña y Estados Unidos se han unido a la indagación. Pretenden recuperar información vital de ambas cajas negras recuperadas del lugar: la grabadora de voces de la cabina y la grabadora de datos de vuelo.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India modernizó un laboratorio donde se pueden analizar cajas negras.

