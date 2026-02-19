Rey Carlos III habló tras detención de su hermano, expríncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Este jueves, Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe Andrés del Reino Unido y hermano de Carlos III, fue detenido por fuerzas policiales del Valle del Támesis. El miembro de la familia real británica, ampliamente salpicado en el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La polémica contra el expríncipe británico se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelasen que Andrés le facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico mientras este primero servía con cargo público. Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.



"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente", puntualizó la nota de la Policía.



Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona. Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Jeffrey Epstein en distintos aeropuertos del país. La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, un señalamiento que él siempre ha negado.



¿Qué dijo el rey Carlos III tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés?

El rey Carlos III, hermano del expríncipe, entregó declaraciones a medios pocas horas después de conocerse la detención. "He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes", se lee en el texto.

Publicidad

El rey aseguró, que como ya lo ha dicho antes, otorga todo su apoyo y cooperación para que se haga justicia. "Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", concluyó en el comunicado.

El rey despojó el pasado mes de octubre de su último título de príncipe a su hermano Andrés, al declararse dispuesto a colaborar con la policía si se abre una investigación sobre él a cuenta de su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. (Le puede interesar: Expertos de la ONU alertan que los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad).

Publicidad

"El rey ha dejado claro, en palabras y en acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor", dijo un portavoz del Palacio el pasado lunes 9 de febrero, sin mencionar el nombre de pila de Andrés.

Las primeras revelaciones sobre el presunto abuso de menores cometido por el expríncipe Andrés llegaron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal del estado Florida, en Estados Unidos, que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad. El escándalo volvió a la actualidad en 2019 y tras el encarcelamiento del magnate y su posterior presunto suicidio, Andrés anunció su retirada de la vida pública en noviembre de ese año.