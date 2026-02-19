Señalamientos contra el expríncipe Andrés en caso Epstein y el delito por el que fue arrestado

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso de Jeffrey Epstein del miembro de la familia real británica, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (EE. UU.) de mantener relaciones con ella cuando era menor.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el expríncipe Andrés. El británico ha sido centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. En unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reveló que Andrés le facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico , esto fue lo que l levó a su detención y sospecha de mala conducta en un cargo público.



Cronología de la relación del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

1999 : El entonces príncipe Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90.

: El entonces príncipe Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se a mediados de los 90. 10 marzo 2001 : Virginia Giuffre afirma haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York , y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein; Andrés niega ser quien aparece en una fotografía de esa época.

: Virginia , y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein; Andrés niega ser quien aparece en una fotografía de esa época. 6 diciembre 2010 : Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan (EE. UU.), lo que provoca un escándalo en el Reino Unido.

: Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan (EE. UU.), lo que provoca un escándalo en el Reino Unido. 21 julio 2011 : Renuncia al cargo de enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, que ocupaba desde 2001, por la repercusión de las imágenes y grabaciones.

: Renuncia al cargo de enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, que ocupaba desde 2001, por la repercusión de las imágenes y grabaciones. Enero 2015 : Virginia Giuffre, con el seudónimo de Virginia Roberts, presenta una declaración jurada ante un tribunal de Florida (EE. UU.) en la que asegura que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2002. Buckingham califica de "categóricamente falsas" las acusaciones.

: ante un tribunal de Florida (EE. UU.) en la que asegura que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2002. Buckingham califica de "categóricamente falsas" las acusaciones. 19 agosto 2019 : Tras la muerte de Jeffrey Epstein y la aparición de nuevos informes del caso, Buckingham indica que Andrés está "consternado" y niega haber cometido conductas indebidas.

: Tras la muerte de Jeffrey Epstein y la aparición de nuevos informes del caso, Buckingham indica que Andrés está "consternado" y niega haber cometido conductas indebidas. 21 agosto 2019 : Reconoce que se "equivocó" al mantener relación con Epstein tras la primera condena del magnate en 2008.

: Reconoce que se "equivocó" al mantener relación con Epstein tras la primera condena del magnate en 2008. 16 noviembre 2019 : En una desastrosa entrevista en un famoso programa de la BBC, Andrés intenta justificar su relación con el empresario y niega haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provoca una condena pública masiva y cuestiona gravemente su credibilidad.

: En una desastrosa entrevista en un famoso programa de la BBC, Andrés intenta justificar su relación con el empresario y niega haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provoca una condena pública masiva y cuestiona gravemente su credibilidad. 20 noviembre 2019 : Anuncia su retirada de la vida pública, con "permiso" de la reina Isabel, tras la presión de empresas y organismos que rompieron vínculos con él.

: Anuncia su retirada de la vida pública, con "permiso" de la reina Isabel, tras la presión de empresas y organismos que rompieron vínculos con él. 9 agosto 2021 : Giuffre presenta una demanda civil en Nueva York por abuso sexual cuando tenía 17 años.

: Giuffre presenta una demanda civil en Nueva York por abuso sexual cuando tenía 17 años. 13 enero 2022 : Buckingham anuncia que Andrés pierde todos sus títulos militares y patronazgos reales y que defenderá su caso como "ciudadano privado".

: Buckingham anuncia que y que defenderá su caso como "ciudadano privado". 15 febrero 2022 : Andrés alcanza con Giuffre un acuerdo extrajudicial confidencial, estimado entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros), con lo que evita el juicio.

: Andrés alcanza con Giuffre un acuerdo extrajudicial confidencial, estimado entre 10 y 12 millones de libras (11,5 y 13,8 millones de euros), con lo que evita el juicio. 17 octubre 2025 : Andrés renuncia a sus títulos reales, incluido el de duque de York .

: . 21 octubre 2025 : Sale a la luz 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', libro de memorias de Giuffre publicado a título póstumo.

: Sale a la luz 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', libro de memorias de Giuffre publicado a título póstumo. 6 noviembre 2025 : Buckingham anuncia que el rey ha formalizado el proceso para despojar a Andrés de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, por lo que pasaría a ser "Andrés Mountbatten Windsor" y abandonaría la residencia del Royal Lodge de Windsor.

: Buckingham anuncia que el rey ha formalizado el proceso para despojar a Andrés de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, por lo que pasaría a ser "Andrés Mountbatten Windsor" y abandonaría la residencia del Royal Lodge de Windsor. 31 enero 2026 : Publicación de una nueva fotografía en la que Andrés aparece sobre el abdomen de una chica tumbada en el suelo.

: Publicación de una nueva tumbada en el suelo. 3 febrero 2026 : Andrés se muda a una vivienda en Sandringham, en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, con la intención de vivir de manera temporal hasta que se completen las reformas en su residencia definitiva, que al parecer será Marsh Farm, según la BBC.

: Andrés se muda a una vivienda en Sandringham, en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, con la intención de vivir de manera temporal hasta que se completen las reformas en su residencia definitiva, que al parecer será Marsh Farm, según la BBC. 9 febrero 2026 : Trasciende que la policía de Thames Valley estaba evaluando unas denuncias relativas a si Andrés compartió con Epstein informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido (2001-2011), cargo por el que podría ser procesado. El rey Carlos III se muestra dispuesto a ayudar a la policía en la investigación sobre su hermano . El rey es increpado por el escándalo: “¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?”.

: Trasciende que la policía de Thames Valley estaba evaluando unas denuncias relativas a si Andrés compartió con Epstein informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido (2001-2011), cargo por el que podría ser procesado. . El rey es increpado por el escándalo: “¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?”. 12 febrero 2026 : ‘The Sun’ informa sobre el supuesto préstamo que Andrés habría recibido por parte de Isabel II y sus hermanos paras silenciar a Giuffre.

: ‘The Sun’ informa sobre el supuesto préstamo que Andrés habría recibido por parte de Isabel II y sus hermanos paras silenciar a Giuffre. 19 de febrero 2026 : El expríncipe Andrés es detenido bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.