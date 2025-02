Rusia anuncia que funcionarios del Kremlin y Estados Unidos se reunirán este martes 18 de febrero

El Kremlin anunció este lunes 17 de febrero una reunión para el martes entre representantes de Rusia y Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita, Riad, para abordar la normalización de las relaciones bilaterales, los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países y unas futuras negociaciones de paz sobre Ucrania.

Por orden del presidente Vladimir Putin, Rusia estará representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quienes ya partieron hacia Riad, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero que todo en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", dijo.

Peskov añadió que el encuentro también estará dedicado "a la preparación de las posibles negociaciones para el arreglo en Ucrania y la organización de la reunión" entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El portavoz del Kremlin destacó que hoy en día en el mundo "todos intentan hablar de lo que hay que hacer para parar, sea como sea, la guerra". "Esto es algo positivo", señaló.

"No pueden tomarse decisiones sobre Ucrania sin Ucrania", ha dicho el presidente Zelenski sobre las futuras conversaciones de Estados Unidos y Rusia - JIM WATSON JOHN THYS ALEXANDER NEMENOV/AFP

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llegó este lunes a Riad en la segunda escala de su primera gira en Oriente Medio, asunto que también el Kremlin espera que se aborde en la reunión del martes.

El enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, había informado este domingo que una delegación estadounidense viajaría en breve Arabia Saudita para reunirse con funcionarios rusos.

Según medios, está previsto que el asesor de seguridad nacional Michael Waltz y el propio Witkoff participen en las conversaciones en Riad.

Al mismo tiempo, una delegación ucraniana encabezada por el presidente, Volodímir Zelenski, también estará presente en el país, aunque no está claro si participará en las conversaciones.

"No pueden tomarse decisiones sobre Ucrania sin Ucrania"

Trump anunció el pasado miércoles, tras conversar por teléfono con Putin, un acuerdo para el inicio de negociaciones de paz en Ucrania sin Europa, lo que indignó a Bruselas y Kiev, que ha dicho que no aceptará un arreglo a sus espaldas.

El sábado, Zelenski anunció que bloqueó un acuerdo propuesto por Trump para dar acceso a Estados Unidos a recursos mineros estratégicos, afirmando que por ahora "no protege" a su país y debe "estar vinculado a garantías de seguridad".

La administración Trump pretende concluir un acuerdo sobre los minerales ucranianos que permita "reembolsar" parcialmente a Estados Unidos la ayuda prestada a Kiev.

En cuanto a la posición de Washington sobre el papel de los europeos, el mandatario ucraniano advirtió que "Estados Unidos no ofrecerá garantías [de seguridad] a menos que las propias garantías de Europa sean sólidas".

"No pueden tomarse decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, como no pueden tomarse decisiones sobre Europa sin Europa. Europa debe tener un asiento en la mesa" de las conversaciones, insistió Zelenski.

