Se sintió mal en el gimnasio y murió clínicamente por 17 minutos: ¿qué le pasó?

A los 35 años, Victoria Thomas era una mujer en forma, saludable y activa, sin antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Pero su vida cambió en cuestión de segundos. Durante una clase de entrenamiento en su gimnasio local, en Gloucester, Reino Unido, comenzó a sentirse mareada y murió durante 17 minutos.

Aunque es una historia difícil de creer, el corazón de Victoria se detuvo de manera repentina, dejándola desplomada sobre el suelo durante 17 minutos. Durante ese lapso de tiempo, clínicamente, Victoria estuvo muerta.



¿Qué le pasó a la mujer?

Mientras los paramédicos intentaban reanimarla con maniobras de RCP, su conciencia parecía haberse desprendido del cuerpo. "No vi ninguna luz ni me sentí en paz. Todo estaba negro y me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo a mi cuerpo", contó Victoria al medio británico The Mirror.

Según los recuerdos de Victoria, sentía que flotaba cerca del techo del gimnasio, viendo su cuerpo inmóvil entre las máquinas. Lo que más le llamó la atención en ese instante surrealista fue lo hinchadas que se veían sus piernas. Un detalle trivial, tal vez, pero profundamente humano.

Cuando finalmente lograron reiniciar su corazón, Victoria fue trasladada al Hospital Real de Bristol, donde permaneció tres días en coma. Contra todo pronóstico, despertó. Aunque sobrevivió a ese episodio inicial, este no sería el único porque en los meses siguientes su corazón volvió a fallar en varias ocasiones, lo que obligó a los médicos a implantarle un marcapasos.

En 2021, la historia dio un nuevo giro. Victoria descubrió que estaba embarazada. El embarazo ejerció una presión adicional sobre su ya debilitado corazón y los paros cardíacos comenzaron a ser más frecuentes. Finalmente, a las 24 semanas, los médicos le diagnosticaron una condición extremadamente rara.



¿Qué enfermedad tiene la mujer?

A Victoria le diagnosticaron la enfermedad de Danon, un trastorno genético que afecta el corazón, los músculos y en algunos casos, el cerebro. Esta patología, causada por una mutación en el gen LAMP2, afecta a menos de un millón de personas en el mundo.

Pese a que los especialistas querían adelantar el parto de su hijo, Victoria luchó por ganar unas semanas más de gestación. "Si hubiera nacido a las 24 semanas, tal vez no habría sobrevivido", recordó. Finalmente, a las 30 semanas, con su cuerpo debilitado y dificultad para respirar debido a la acumulación de líquidos, se le practicó una cesárea de emergencia. Su hijo Tommy nació sin complicaciones, pero el estado de salud de Victoria se deterioraba rápidamente.

En abril de 2022, los médicos le dieron la noticia más devastadora: su corazón funcionaba a solo el 11% de su capacidad. Fue incluida en una lista urgente de trasplantes. La esperanza parecía escurrirse entre pruebas fallidas y corazones incompatibles. “Cada vez que me llamaban, pensaba que era el momento. Pero me decían que no podía ser. Perdí la esperanza”, relató.

Un año después de haber sido puesta en lista de urgencia, su milagro llegó. Se encontró un corazón compatible. La operación se realizó en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham y fue un éxito. Un mes después, Victoria regresó a casa con una vida completamente nueva.

Ahor Victoria entrena cuatro veces a la semana jugando netball y se alista para competir en voleibol y baloncesto en los Juegos Mundiales de Trasplantes, que se celebrarán en Alemania. “Después del trasplante, no pensé que volvería a practicar deportes. Pero descubrí los Juegos Británicos de Trasplantes y eso me abrió los ojos. Me eligieron para representar al equipo británico”, contó con orgullo.

