Mujer asegura que murió por 11 minutos y regresó a contar lo que vio: "Fui al cielo y al infierno"

Una mujer de 68 años impacta al mundo al compartir la experiencia que tuvo cuando murió por 11 minutos. Cada cierto tiempo se conocen nuevas historias inexplicable e incomprensibles para la mayoría de seres humanos, muchas de ellas están relacionadas con experiencias extracorporales en las que el individuo asegura sentirse fuera de su cuerpo y, en algunos casos, visitar lugares como el cielo o el infierno.

Eso fue lo que le pasó a Charlotte Holmes, una mujer de 68 años que fue declarada clínicamente muerta por 11 minutos, pero que milagrosamente volvió a la vida y ahora se dedica a contar lo que vio en ese tiempo ausente de su cuerpo. La mujer asegura que regresó al mundo terrenal con una importante misión que le encomendaron en medio de su corta visita al cielo.

¿Qué le pasó a esta mujer?

Todo ocurrió en el año 2020, según narró la mujer al The 700 Club, un programa cristiano, cuando asistió a un control de rutina y empezó a sentirse mal. Holmes señaló que su cardiólogo la estaba revisando y, de repente, su presión arterial subió a 234 sobre 134, lo que encendió inmediatamente las alertas del galeno. En ese momento, a la mujer y a su esposo les informaron que ella debía quedarse en el hospital hasta que lograran bajarle la presión.

Charlotte recordó que el médico le explicó que era posible que estuviera sufriendo un derrame cerebral o un infarto, algo que les generaba mucha preocupación porque ya anteriormente había pasado por un derrame cerebral. En ese momento, según recuerda Danny, el esposo de Charlotte, "se dio un código de error y empezaron a atenderla". Varios médicos y enfermeras entraron a la habitación para ayudarla.

Asegura que vio a sus familiares muertos en el cielo y que se veían felices - foto: The 700 Club/YouTube

Mientras todo eso ocurría, Charlotte recuerda haber abierto sus ojos y verse a sí misma acostada en la camilla y a los médicos realizándole compresiones torácicas. "Podía verlos, a todas las enfermeras alrededor", asegura y agrega que, de un momento a otro, "podía oler las flores más hermosas que jamás había olido y luego escuché música".

Por su parte, en medio de la angustia su esposo le tomaba la mano y se preguntaba si esta vez podría salir de la mano con su esposa del hospital y llevarla a casa. Entonces ella le habló. "Empezó a hablar de las flores. Miré a mi alrededor y supe que no había flores en esa habitación. Fue entonces cuando supe que ella no estaba en este mundo mientras eso sucedía", recuerda.

Visitó el cielo y el infierno: ¿qué fue lo que vio?

Charlotte recuerda que tras sentir el olor a flores y escuchar música, abrió los ojos en otro lugar y su inmediatamente que era el cielo. "Pude ver los árboles, pude ver el césped y todo se mecía con la música porque todo en el cielo adora a Dios. No hay miedo. Es pura alegría cuando los ángeles toman el control. No hay miedo cuando regresas a casa. Es pura alegría", asegura.

Para la mujer de 73 años actualmente, todavía es imposible describir con palabras exactas cómo es el cielo, pero dice que "es mucho más allá de lo que podemos imaginar". Lo que sí recuerda es haber visto a sus familiares fallecidos, quienes "no parecían viejos ni enfermos". Los más emocionante para Holmes en medio de esa experiencia fue haber visto a un niño que no reconoció. "Recuerdo haber pensado: ¿quién es este? Y escuché a mi Padre Celestial decirme: 'Es tu hijo'. Perdí a ese hijo cuando tenía cinco meses y medio de embarazo".

Todo esto ocurrió mientras Charlotte era declarada clínicamente muerta por los médicos - Foto: The 700 Club/YouTube

En medio de todo, Charlotte asegura que le preguntó a Dios como era posible que el hijo que había perdido estuviera en el cielo, y Él le respondió. "Dice que siguen creciendo en el cielo, pero no existe el tiempo, es la eternidad. Así que 48 años y aquí está mi hijo, nuestro hijo, un niño pequeño". Sobre Dios, tan solo recuerda haberlo reconocido como "una luz tan brillante que no podía mirarla".

Pero de eso no se trataba todo, según Charlotte, luego del emocionante encuentro con sus familiares fallecidos y el hijo que nunca conoció, Dios le mostró el verdadero propósito por el que la había llamado. "Dios me llevó al infierno. Miré hacia abajo y el olor, y luego a carne podrida, así olía y gritaba", cuenta la mujer y asegura que Él le dijo que debía advertirle a las personas que si no cambiaban su comportamiento vivirían la eternidad en ese lugar.

"Escuché a mi padre decir: 'Tienes tiempo para regresar y compartir'. Sentí dolor donde no lo había sentido. Sentí tristeza", recuerda. En ese momento, Charlotte Holmes sintió que su cuerpo físico la atraía nuevamente y abrió los ojos en la habitación de hospital, donde un equipo médico ya la había declarado clínicamente muerta. Obviamente fue una sorpresa muy grande para todos ver cómo la mujer que estuvo sin vida por 11 minutos de repente abría los ojos y quería hablar.

Tras lo sucedido, los médicos dejaron en observación a la mujer por algunos días, pero su rápida recuperación los llevó a darle de alta. Desde entonces, Charlotte Homes y su esposo se han dedicado a compartir su historia para acercar a más personas a Dios. "La gente necesita esperanza. Quieren saber que realmente hay algo ahí afuera. Quieren saber que todo está bien. He tenido el privilegio de acercar a la gente a Cristo, como él me lo pidió".

