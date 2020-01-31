Secuestró a los niños en la fiesta de cumpleaños de su hija y pagó caro las consecuencias

El sujeto, exconvicto en libertad condicional, pidió durante ocho horas que le retiraran los antecedentes y una suma de dinero.

De acuerdo con la versión policial, el hombre pretendía hacer peticiones a través del secuestro de 23 niños en India.

"El jueves por la tarde, en Farooqabad, un hombre organizó una fiesta de cumpleaños para su hija a la que invitó a estos niños, a quienes después mantuvo como rehenes en un sótano", informó es una declaración a la prensa O.P. Singh, director general de la Policía del estado de Uttar Pradesh, donde tuvo lugar el suceso.

Durante las ocho horas de negociaciones, el hombre, que ha sido identificado como Subhash Batham, estuvo encerrado en la habitación con su esposa, su hija, y los otros niños.

“En las negociaciones con el magistrado del distrito, el hombre había presentado algunas demandas, nuestra estrategia era aceptar todas sus demandas para que pudiéramos involucrarnos constructivamente con él", explicó.

Sin embargo, tras ocho horas de conversaciones con los expertos de la Policía, la situación se tornó violenta, y las autoridades abatieron al individuo.

"Cuando nos amenazó con una bomba, el equipo de policía ingresó a la vivienda a través de la puerta trasera y luego él disparó contra la Policía y, a cambio, dispararon contra él, lo que causó su muerte. Su esposa también resultó herida durante la operación, pero todos los niños han sido rescatados", aseguró.

Medios locales aseguran que la esposa del atacante fue gravemente herida por los vecinos, varios de ellos padres de los niños cautivos, que acusaban a la mujer de ser parte del plan.

El secretario de seguridad del gobierno de Uttar Pradesh, Awanish K. Awasthi, aseguró que los 23 menores, entre ellos niños de seis meses y un año de edad, fueron liberados de forma segura y están a salvo.



