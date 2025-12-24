En vivo
El mensaje del papa León XIV en su primera misa de Navidad en Vaticano: "Iluminar nuestra ceguera"

El mensaje del papa León XIV en su primera misa de Navidad en Vaticano: "Iluminar nuestra ceguera"

Ante los cardenales, obispos, diplomáticos y unos 6.000 fieles, León XIV, que muestra un estilo más discreto que su predecesor Francisco, pronunció luego una homilía muy religiosa sin mencionar directamente temas de actualidad.

Por: AFP
Actualizado: 24 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Papa León XIV.jpg
Papa León XIV.
AFP

