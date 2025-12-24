En vivo
MUNDO

Mujer fue atacada por ganado y terminó con 10 costillas rotas: "Fingí estar muerta"

Una mujer de 61 años casi muere al ser atacada por un rebaño de vacas de manera inesperada. Narró con detalles todo lo ocurrido.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de dic, 2025
Vacas
Un rebaño de vacas atacó a una mujer de 61 años -
Foto: Freepik

