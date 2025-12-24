Lo que pase en Venezuela "definirá el nuevo orden mundial", según su ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, auguró que lo que pase en el país definirá "el nuevo orden mundial", en un contexto de tensión marcada por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, que Nicolás Maduro ve como una "amenaza" a la independencia venezolana.

"Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza", subrayó Padrino en una transmisión este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, afirmó que Venezuela está luchando, no por "antojo", sino por su libertad, todo esto en un "año inédito" y en medio de la "escalada de agresión" sobre Venezuela.



"Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad (...). Con nuestra determinación de pueblo libre estamos diciendo qué camino queremos tomar: si el camino del vasallaje o el camino de la luz", expresó el funcionario.



Padrino manifestó que "ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria", de "decirle al mundo" que en Venezuela "hay un pueblo libre". (Lea también: María Corina Machado denuncia que están amenazando a presos políticos con “ejecución extrajudicial”)

"Gratitud es lo que siente hoy mi corazón por todo el desprendimiento, toda la valentía, todo el coraje, toda su resiliencia, toda esa fuerza espiritual que emana de cada uno de sus corazones para tener un país como lo ven hoy en día: asediado, agredido, pero en paz", expresó.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el régimen de Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de poder, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró recientemente que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.



Maduro asevera que "nadie podrá derrotar" a su país

"El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", expresó el líder del chavismo durante un recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro tachó nuevamente de "piratería" las confiscaciones de buques por parte de EE. UU. y aseveró que "nadie podrá derrotar" a su país.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, escribió en Telegram que su país "ha obtenido una gran victoria" en la ONU, donde, según el funcionario, fueron desmontadas "todas las mentiras del Gobierno de Estados Unidos".

A su juicio, también "quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza" para "someter a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico".

"Quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela, en violación de la zona de paz de América Latina y el Caribe, responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la doctrina Monroe. Asimismo, fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela, que pertenecen irrenunciablemente a su pueblo", agregó Gil.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó más temprano que EE. UU. quiere imponer una colonia al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de la nación suramericana.

Según Moncada, este bloqueo, anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".

Además, describió las acciones de EE. UU. como "una guerra de saqueo y expolio" de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al sur global, "considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense".

Momentos antes de su intervención, el embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, tomó la palabra y aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones "al máximo" con el fin de "privar" a Maduro de "financiar" al denominado Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un invento.

Según Waltz, los petroleros sancionados operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo".

Durante la sesión, países como Colombia condenaron "el uso de la fuerza" y las "medidas coercitivas unilaterales" aplicadas por Estados Unidos en el Caribe, que "erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo".

Por su parte, el representante ruso, Vasily Nebenzya, calificó el bloqueo estadounidense a petroleros como "ilegal" y aseguró que "esta intervención en curso puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra países latinoamericanos".

