En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Lo que pase en Venezuela "definirá el nuevo orden mundial", según su ministro de Defensa

Lo que pase en Venezuela "definirá el nuevo orden mundial", según su ministro de Defensa

“Veremos si es un mundo abierto a la cooperación” o “un mundo llevado por el caos”, dijo. Nicolás Maduro, por su parte, sostuvo que la ONU “está dándonos un apoyo abrumador”.

Por: EFE
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Lo que pase en Venezuela "definirá el nuevo orden mundial", según su ministro de Defensa
Ministerio de Defensa de Venezuela/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad