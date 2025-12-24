Mujer habría asesinado a sus dos exesposos el mismo día: una pregunta que hizo la volvió sospechosa

Una mujer de 51 años, identificada como Susan Avalon, se encuentra tras las rejas tras ser acusada de un doble homicidio que ha dejado perplejas a las autoridades del estado de Florida, Estados Unidos.

Según un reporte de la cadena CBS, Avalon presuntamente asesinó a dos de sus exesposos el mismo día y una pregunta que le hizo a la Policía llevó a descubrir el doble homicidio.



Un crimen calculado a plena luz del día

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 17 de diciembre, cuando la tranquilidad del vecindario Heritage Harbour, en Bradenton se vio interrumpida por disparos alrededor de las 2:55 p.m. Según el informe de la Oficina del Alguacil del Condado de Manatee (MCSO), Avalon habría llegado a la residencia de su primer exesposo, de 54 años, disfrazada como una repartidora de comida.

Para lograr su cometido, utilizó una bolsa de comida robada de un restaurante local para que la víctima abriera la puerta. Al hacerlo, le dispararon. La hija adolescente del hombre, de 15 años, se encontraba dentro de la vivienda y alcanzó a ver una camioneta Honda Odyssey de color plateado huyendo de la escena, conducida por una persona con máscara y sudadera gris.



El exesposo, herido, alcanzó a decirle a la Policía que le dispararon tres veces y al preguntarle quién pudo haberlo hecho, él contestó: “Posiblemente mi exesposa”.



La confesión involuntaria: "¿Cuál de ellos?"

La captura de Avalon se produjo horas después en su residencia en el Condado de Citrus. Gracias a la tecnología de lectores de matrículas, las autoridades rastrearon su vehículo y al llegar al domicilio, los detectives observaron a la mujer limpiando el carro con cloro y trapos.



Su actual pareja sentimental declaró a las autoridades que la mujer se comportó de manera extraña al llegar a casa, entrando a ducharse completamente vestida con la sudadera gris y lanzando insultos contra sus antiguos compañeros sentimentales.

Sin embargo, el momento más perturbador del arresto ocurrió durante el interrogatorio inicial. Cuando los oficiales le informaron que estaban allí para hablar sobre su exesposo, Avalon respondió: "¿Cuál de ellos?".

Esta pregunta encendió las alarmas de los investigadores, quienes contactaron a la Policía de Tampa. Al desplazarse a la vivienda de la otra expareja, en el Condado de Hillsborough, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un segundo hombre, quien también había sido asesinado por disparos ese mismo día. (Lea también: Adam The Woo, reconocido youtuber de viajes, fue hallado sin vida a los 51 años)



Los posibles móviles del doble homicidio

Las investigaciones sugieren que el móvil del crimen podría estar vinculado a una larga disputa por la custodia de sus hijos y deudas económicas. Se reveló que Avalon debía aproximadamente 4.000 dólares en manutención infantil a su exesposo de Bradenton y enfrentaba la suspensión de su licencia de conducir si no pagaba antes de finalizar el mes.

Adicionalmente, el historial de Avalon muestra arrestos previos relacionados con abuso infantil y disputas legales que datan desde 2004 en estados como Virginia y Florida.

El alguacil de Manatee, Rick Wells, dijo a los medios que no sabía “en qué estado mental se encontraba ella en ese momento, aún no sabemos por qué eligió esa fecha”.

Actualmente, Susan Avalon enfrenta cargos por asesinato en segundo grado en Manatee, aunque la Fiscalía ha manifestado su intención de elevarlos debido a la gravedad y premeditación de los hechos.

