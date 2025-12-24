En vivo
Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por ente electoral: EE. UU. lo felicitó

Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por ente electoral: EE. UU. lo felicitó

Asfura, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, selló su victoria con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Por: EFE
Actualizado: 24 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nasry 'Tito' Asfura
