Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por ente electoral: EE. UU. lo felicitó

El conservador Nasry 'Tito' Asfura fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este miércoles a Asfura, respaldado por Donald Trump, pocos minutos después de que se confirmó su victoria tras más de un mes de recuento.

Noticia en desarrollo.