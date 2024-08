"Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado para que detenga la violencia": Edmundo González

En un contundente pronunciamiento publicado en la red social X, Edmundo González ha llamado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a detener la violencia y las persecuciones, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente. El mensaje, que ha sido ampliamente compartido, denuncia la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Pronunciamiento de Edmundo González

Edmundo González, conocido activista y defensor de los derechos humanos, ha hecho un fuerte llamado a Nicolás Maduro a través de un video en la red social X. En su mensaje, González declaró:

“Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito”.

González subraya que protestar pacíficamente y cumplir con las funciones como testigo electoral no deben ser considerados delitos. En su mensaje, enfatiza que: “Protestar pacíficamente para respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo”.

González denuncia la represión y la violencia que enfrenta el país, haciendo un llamado a cesar el terror y el abuso: “Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos, basta ya de persecución y violencia”.

Asimismo, hace un llamado a la unidad a los venezolanos y a sus seguidores: “Queridos venezolanos, seguiré a su lado, defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz, viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo”.

Defender la verdad no es un delito. Delito es no acatar la voluntad popular expresada el 28 de julio.



Sigamos juntos, defendiendo la verdad y la voluntad popular. pic.twitter.com/YIq3BfIDaX — Edmundo González (@EdmundoGU) August 10, 2024

Reacciones internacionales

La situación en Venezuela ha captado la atención de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional han solicitado a la Corte Penal Internacional que actúe. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha declarado: “Es hora de la justicia,” adelantando que pedirá a la Corte Penal Internacional que determine responsabilidades y emita órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha demandado la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, instando al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a tomar medidas.

Situación de los detenidos y acusaciones

El presidente Nicolás Maduro reportó que más de 2.200 personas han sido arrestadas desde las manifestaciones del 28 de julio, a raíz de acusaciones de fraude electoral. Maduro ha calificado a la mayoría de estos detenidos como “terroristas” y “criminales” que buscan desestabilizar el país.

Varios gobiernos y organizaciones multilaterales, incluyendo Colombia, Brasil, México y las Naciones Unidas, han solicitado al poder electoral venezolano que publique el desglose de la votación y que se realice una auditoría independiente. En respuesta, el oficialismo ha recurrido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para resolver las disputas sobre el proceso electoral y las actas.

La situación sigue siendo tensa y altamente polarizada, con la comunidad internacional observando de cerca los desarrollos en Venezuela y las medidas que se tomen para abordar las violaciones de derechos humanos y la crisis política en el país.