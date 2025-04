Sobrino del papa Francisco recibió ayuda para viajar al funeral de su tío

Mauro Bergoglio, uno de los sobrinos del papa Francisco , fallecido el lunes a los 88 años, viajará al Vaticano para asistir a las ceremonias fúnebres. El familiar del pontífice no había podido agendar el viaje debido a que no tenía los recursos económicos. Bergoglio viajará gracias a la solidaridad de una empresaria argentina de turismo que costeó los pasajes. “Estoy tratando de viajar. No se puede”, había expresado Bergoglio en un programa del canal de televisión A24.

“Me partió el alma escuchar que no podía viajar. Lo vi desamparado”, dijo Rita Mattiello, propietaria de la agencia de turismo. Mientras Mattiello adquiría los pasajes, la producción del programa de televisión gestionó con la emisión urgente de los pasaportes y coordinaron el alojamiento en la parroquia argentina de Roma, debido a la alta ocupación hotelera.

En la noche del lunes un vehículo recogió a Mauro Bergoglio y a su pareja en su domicilio de Buenos Aires para trasladarla al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde abordaron un vuelo con destino a Roma. “Pudimos organizar todo en siete horas”, comentó Mattiello. En la entrevista televisiva, el hombre recordó a su tío como alguien que "ayudó al prójimo" y que “siempre estuvo presente” a pesar de la distancia y de su ocupación; y destacó su sentido del humor: “Era muy divertido".

El sobrino del papa también conversó en vivo en La W. "El lazo que me une a él era directo por parte de mi papá (...) Ellos eran cinco hermanos. Yo de chico lo iba a ver siempre, mi papá me llevaba cuando estaba en San Miguel. Después de grande también íbamos a visitarlo. Nunca perdimos el contacto, de hecho. Cuando asumió el papado nos comunicábamos por mail, él siempre nos contestaba", explicó.

El papa no visitó a su familia en Argentina debido a su condición como máximo líder de la iglesia. "Él nunca pudo venir, pero bueno... como familia siempre lo hemos hablado, él siempre nos manifestó su deseo de venir. Las situaciones lo impedían, pero las ganas siempre estuvieron de parte de él", comentó.

La familia del papa Francisco

El papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Bergoglio, era el mayor de cinco hermanos. Le seguían Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina y María Elena. Mauro, el sobrino que viajó al Vaticano, es el hijo de Oscar, quien murió en 1997, a los 59 años. María Elena es la única de los hermanos del fallecido pontífice que sigue viva. Si bien su relación era cercana, los hermanos no se veían presencialmente desde 2013, el año en que fue elegido como papa.

José Ignacio Bergoglio, otro sobrino de Francisco, le dijo a Noticias Caracol en vivo que temprano el día que falleció los teléfonos no pararon de sonar. Las notificaciones de su celular fueron las encargadas de avisarle que su tío había fallecido. De inmediato fue donde su madre María Elena, pues quería ser él quien le comunicara la noticia.

José Luis Narvaja es otro de los parientes del papa, hijo de Marta Regina y quien también ejerce como sacerdote jesuita, al igual que lo hizo su tío. El pariente más conocido del papa es Felipe Bergoglio, su sobrino nieto de 20 años que se desempeña como jugador de fútbol profesional. El joven es defensa del Sporting Club Trestina, equipo de la Serie D de Italia, localizado en la provincia de Perugia.



Los últimos momentos con vida del papa Francisco

El medico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco , contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice : "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba", dijo y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era "morir en casa". "No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma ", explica Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos.

