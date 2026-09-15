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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tailandia endurece sus visados: colombianos y otros extranjeros deberán volver a solicitarlos

Tailandia endurece sus visados: colombianos y otros extranjeros deberán volver a solicitarlos

Las autoridades de ese país asiático explicaron que estos cambios sirven para abordar las preocupaciones sobre el aparente aumento de los abusos de estancia sin visado de algunos turistas y su involucración en actividades laborales sin los permisos requeridos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Cambios en el visado gratuito para viajar a Tailandia.
Cambios en el visado gratuito para viajar a Tailandia.
Archivo particular.

Las autoridades de Tailandia endurecen desde este martes los visados a extranjeros, de modo que los ciudadanos de algunos países, entre ellos México, Colombia, Panamá, Cuba y Uruguay -antes exentos- deberán volver a solicitarlos, mientras reducen de 60 a 30 días la entrada libre para más de medio de centenar de naciones. Esta última medida, anunciada por primera vez a mediados de mayo y que acumuló retrasos en su entrada en vigor hasta ahora, afecta también a viajeros procedentes del Reino Unido, India, Estados Unidos y Japón, entre un total de 60 naciones que ahora verán limitada su entrada a 30 días. Otros países, como China y Rusia, ya estaban limitados a 30 días según previos acuerdos bilaterales.

El Ejecutivo tailandés argumenta que estos cambios sirven para abordar las preocupaciones sobre el aparente aumento de los abusos de estancia sin visado de algunos turistas y su involucración en actividades laborales sin los permisos requeridos, tras una serie de casos publicados en medios locales en los últimos meses.

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El cambio en el esquema de visado revierte la ampliación de estancia libre a 60 días aplicada desde junio de 2024 y que beneficiaba a ciudadanos de 93 naciones, con el objetivo entonces de potenciar el sector turístico -uno de los motores de la segunda economía del Sudeste Asiático- tras el descenso de llegadas provocadas por la pandemia de la covid-19.

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De las 93 naciones, 60 seguirán teniendo exención de visado durante un mes, mientras algunas de las 33 restantes se quedan directamente sin la posibilidad de entrar sin visado, entre ellas México, Colombia, Cuba, Panamá o Uruguay, sin especificar los motivos.

La modificación no afecta sin embargo a los ciudadanos con pasaporte de Argentina, Brasil, Chile y Perú, amparados bajo un acuerdo bilateral que les exime del visado de turista hasta un máximo de 90 días.

Tailandia, uno de los principales destinos turísticos en Asia, recibió unos 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, según los datos del Ministerio de Turismo, lo que supone un descenso interanual de más del 3 %. Famoso por sus playas tropicales, parques naturales con elefantes, templos y ocio nocturno, el país alcanzó su pico de llegadas en 2019, con casi 40 millones de turistas, antes de la crisis mundial sanitaria. En 2025, recibió casi 33 millones de visitantes.

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El Gobierno de Bangkok también aplica desde finales de agosto una nueva regulación con el objetivo de agilizar las deportaciones de extranjeros que infrinjan la ley o alteren el orden público.

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EFE

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