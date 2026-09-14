Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declararía culpable en Estados Unidos este martes

El exministro venezolano Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene prevista para este martes una audiencia en una corte federal de Miami, en la que se espera que "cambie su declaración de culpabilidad", lo que implicaría admitir los cargos en su contra.

La diligencia representa un giro significativo en el proceso judicial que enfrenta por presunto lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, luego de su deportación desde Venezuela en mayo pasado.



De acuerdo con un breve aviso publicado este lunes en el sistema judicial estadounidense, la audiencia se celebrará este martes ante la jueza Kathleen M. Williams en una corte federal de Miami.

El comunicado no precisó si Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos.



El pasado 24 de julio, Saab se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense. Según el documento judicial, el juicio con jurado que estaba programado para iniciar el próximo 16 de noviembre y extenderse durante dos semanas quedó "cancelado".



Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante tribunales estadounidenses el 18 de mayo, dos días después de haber sido deportado desde Venezuela.

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Considerado uno de los aliados más cercanos de Maduro, Saab ya había sido procesado anteriormente en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero.

Tras ser arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a territorio estadounidense, recuperó su libertad en 2023 durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

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Más tarde regresó a Caracas, donde fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.



¿Cuándo fue capturado Alex Saab?

Su deportación a Estados Unidos ocurrió después de la operación realizada por autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro en Caracas. El exmandatario permanece actualmente en Nueva York enfrentando cargos vinculados con narcotráfico.

El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, está programado para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

