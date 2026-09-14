Irán quiere un acuerdo de paz "rápido y a toda costa" con EE. UU., asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "la decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos", escribió el republicano en la red social Truth Social. En otro mensaje, aseguró que su ofensiva ha impedido que el régimen islámico obtenga un arma nuclear y pronosticó que "el petróleo se desplomará en cuanto termine el conflicto militar con Irán", algo que, afirmó, "no tardará mucho" en ocurrir. (Lea también: El plan de EE. UU. para asfixiar económicamente a Irán y la advertencia a países que no se sumen)



Estados Unidos lleva más de medio año en una guerra contra Irán que no ha logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre por el aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz. Washington y Teherán han mantenido numerosas rondas de conversaciones para poner fin al conflicto e incluso firmaron un memorando de entendimiento en junio, pero los altos el fuego se han roto tras ataques cruzados en el golfo Pérsico. El mandatario también sostuvo en su red social que el petróleo está fluyendo a través del estrecho de Ormuz gracias a su país y consideró que el resto de países del mundo debería "reembolsar a Estados Unidos" por ello, dado que "no han brindado ninguna ayuda" durante la guerra.

Ante las informaciones publicadas por la prensa sobre la inquietud entre los mandos militares estadounidenses por la escasez de munición para el conflicto, Trump escribió que "Estados Unidos está produciendo más armas sofisticadas" que nunca en su historia. "Nuestras fábricas de defensa operan las 24 horas del día, los siete días de la semana", aseguró el mandatario, que destacó la producción de misiles Patriot, sistemas de defensa THAAD y Tomahawk.



¿Apropiarse del petróleo de Irán?

Poco antes de hablar nuevamente de un posible acuerdo de paz, Trump manifestó que "al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces". El magnate dio esta respuesta a los medios en Irlanda en medio de presuntas sobre la reunión que, según medios iraníes, celebrarán este lunes de Omán e Irán con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del crudo global antes de la guerra, que comenzó en febrero. "No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien", manifestó antes de un partido de golf. (Lea también: Así afecta a la economía mundial el recrudecimiento de los ataques entre EE. UU. e Irán)

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz que anunciarán no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.



Trump, quien el sábado previó que la guerra concluirá después de las elecciones legislativas de noviembre, comparó la situación en Irán con la de Venezuela, donde la gente, dijo, "estaba viviendo una situación difícil, y ahora las empresas petroleras están entrando, se está ganando muchísimo dinero. Era un país muy triste. Y ahora la gente está muy contenta. El pueblo de Venezuela está muy contento. Y ven lo que está pasando. Y por cierto, se están creando puestos de trabajo por miles. Todas las grandes empresas que realmente no podían o no querían ir allí, ahora están todas allí", remarcó. Cuestionado por la posibilidad de elecciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha respaldado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro en enero, Trump remarcó que ocurrirán "cuando estén listos". (Lea también: ¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? Esto dijeron Delcy Rodríguez y Donald Trump al respecto)



AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL