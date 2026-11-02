Temblor de magnitud 5,1 se registró en la mañana de este 2 de noviembre en Perú: epicentro

Un sismo de magnitud 5,1 se registró este lunes 2 de noviembre de 2026 en Perú, con epicentro cerca de la localidad de Huarmey, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:28 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 67 kilómetros.



De acuerdo con la información disponible, por el momento no se reportan daños importantes. Sin embargo, el terremoto pudo sentirse como una vibración ligera en las zonas cercanas al epicentro.

El reporte del USGS ubicó el epicentro del sismo en las coordenadas -10,17° de latitud y -78,60° de longitud, cerca de Huarmey, en Perú. Según los datos disponibles, el movimiento pudo percibirse con diferentes niveles de intensidad en varias poblaciones cercanas al epicentro.

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Entre las localidades donde se pudieron sentir sacudidas débiles a moderadas se encuentran:



Puerto Huarmey: ubicada a 45 kilómetros del epicentro, con una población aproximada de 810 habitantes.

del epicentro, con una población aproximada de 810 habitantes. Huarmey: situada a 48 kilómetros del epicentro, con cerca de 16.200 habitantes.

Por otra parte, en otras ciudades se pudieron percibir sacudidas débiles. Estas son:



Paramonga: a 98 kilómetros del epicentro, con 27.600 habitantes.

Barranca: a 109 kilómetros, con una población de 46.300 habitantes.

Chimbote: ubicada a 123 kilómetros del epicentro, con aproximadamente 317.000 habitantes.

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