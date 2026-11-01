Viajar a Estados Unidos tendrá nuevo requisito obligatorio desde este 3 de noviembre

Las personas que tengan programado un viaje a Estados Unidos en los próximos días, o que deban hacer escala en algún aeropuerto de ese país, deberán prestar atención a una nueva medida anunciada por las autoridades aeronáuticas y sanitarias. Se trata de un requisito que será obligatorio antes de abordar y que busca reforzar los controles de prevención frente a riesgos de salud pública.

La regla aplicará para todos los viajeros, independientemente de si su destino final es una ciudad estadounidense o si únicamente utilizarán el país como punto de conexión hacia otro lugar. Por eso, las aerolíneas ya comenzaron a informar a sus pasajeros sobre el procedimiento que deberán completar antes del vuelo.



Requisito obligatorio para ingresar o hacer escala en Estados Unidos

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, a partir del 3 de noviembre todos los pasajeros deberán diligenciar y firmar una declaración jurada como parte de los controles previos al embarque. La medida fue adoptada en medio de las acciones de vigilancia sanitaria relacionadas con el brote de ébola registrado en el continente africano. El objetivo es que cada viajero certifique bajo juramento que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a la fecha de su desplazamiento.

Publicidad

Las autoridades precisaron que la exigencia no solo aplica para quienes ingresan al territorio estadounidense, sino también para aquellos pasajeros que realizan una escala o conexión en alguno de sus aeropuertos. Esto significa que incluso quienes continúen viaje hacia otro destino internacional deberán cumplir con el trámite antes de abordar.



Cómo diligenciar la declaración jurada en línea

El proceso fue diseñado para realizarse de manera digital y busca que los pasajeros puedan completarlo sin necesidad de desplazamientos adicionales o trámites presenciales. Las aerolíneas habilitarán el formulario a través de sus portales web y plataformas de check-in, donde cada usuario deberá ingresar la información requerida y confirmar el cumplimiento de las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias.



Una vez completado el procedimiento, el sistema emitirá una constancia que podrá presentarse en formato digital desde el teléfono móvil o, si el pasajero lo prefiere, impresa en papel. En el caso de los menores de edad, la declaración deberá ser diligenciada y firmada por sus padres, tutores o responsables legales.



Otro aspecto importante es que la gestión del documento no tendrá ningún costo. Tanto las autoridades como las aerolíneas señalaron que se trata de un procedimiento completamente gratuito, por lo que recomiendan desconfiar de páginas o servicios que pretendan cobrar dinero por realizar el trámite.



Recomendaciones para evitar contratiempos antes del vuelo

Aunque la declaración puede completarse por internet en pocos minutos, las autoridades recomiendan no dejar el proceso para última hora. La sugerencia es diligenciar el formulario con varias horas de anticipación el mismo día del viaje, ya que las plataformas digitales pueden experimentar congestiones o demoras durante periodos de alta demanda.

Publicidad

Contar con la confirmación lista antes de desplazarse al aeropuerto permitirá agilizar los controles y evitar inconvenientes en el mostrador de la aerolínea o durante el proceso de embarque. También se aconseja revisar cuidadosamente los datos suministrados en la declaración para evitar errores que puedan generar retrasos en la validación del documento.



Pasaporte, visa y tiquetes siguen siendo indispensables

Las autoridades aclararon que esta nueva declaración sanitaria no reemplaza los requisitos migratorios tradicionales para ingresar a Estados Unidos. Por esta razón, los viajeros deben verificar previamente que su pasaporte se encuentre vigente y que cumplen con las exigencias de visa o autorización de viaje que correspondan a su caso particular. Asimismo, es recomendable llevar a la mano los itinerarios de vuelo y los tiquetes confirmados, especialmente cuando se trate de viajes de turismo o desplazamientos temporales.

Tener toda la documentación organizada antes de llegar al aeropuerto puede hacer la diferencia entre un proceso de embarque rápido y una serie de demoras innecesarias. Con la entrada en vigor de la nueva declaración jurada, las autoridades insisten en que la mejor forma de evitar inconvenientes es revisar con anticipación cada requisito y completar los trámites exigidos antes de presentarse al vuelo.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL