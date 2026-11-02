Elecciones en EE. UU.: Trump y demócratas realizan sus últimos movimientos de campaña

Donald Trump y su Partido Republicano harán un último esfuerzo el lunes para convencer a los votantes estadounidenses en las elecciones de mitad de mandato de que contengan una ola demócrata que, según las previsiones, podría hacerse con el control del Congreso e imponer estrictas limitaciones políticas al presidente por primera vez en dos años.



Para su alegato final, Trump eligió un discurso en Washington, en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, un lugar emblemático que se ha convertido en sinónimo del afán obsesivo y controvertido del presidente de 80 años por revitalizar la capital estadounidense.

"Vamos a ganar", dijo el domingo.

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Mientras tanto, los demócratas comenzaron a presentar sus argumentos finales, planeando mítines, incluyendo los de los destacados candidatos demócratas al Senado, James Talarico en Texas y Adam Hamilton en Kansas, para culminar una campaña de tensión y amargura impresionantes.



Las encuestas les son mayoritariamente favorables, lo que indica que los demócratas tienen casi con seguridad la posibilidad de arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes y de ganar el Senado, actualmente en manos republicanas.



Incluso ganar tan solo la Cámara de Representantes significaría que los demócratas tendrían poder de voto sobre el presupuesto federal y liderarían comités poderosos capaces de investigar la presunta corrupción durante la administración Trump, los archivos de Epstein y otros temas explosivos.

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La pérdida del dominio republicano total empujaría a Trump a un terreno desconocido: un período de transición plagado de alta inflación en el país, la guerra estancada contra Irán e investigaciones hostiles por parte de los demócratas sobre sus actividades en Washington.

Pero una década después del inicio de la era Trump, los demócratas se muestran cautelosos ante las predicciones de victoria.

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"Un optimismo nauseabundo", así describió el senador demócrata Raphael Warnock a CNN para describir el ambiente.

- Tierra arrasada -

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Los demócratas también se enfrentan a divisiones internas de última hora, con candidatos de izquierda que chocan en ocasiones con la cúpula del partido.

En una sorprendente muestra de luchas internas el domingo, la congresista demócrata Haley Stevens, de Michigan, respaldó al candidato republicano Mike Rogers frente al candidato progresista de izquierda Abdul El-Sayed en la crucial contienda por el Senado de su estado.

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Trump no tardó en elogiar a Stevens por su "valentía", publicando en su plataforma Truth Social que "Haley dijo lo que pocas personas se atreven a decir".

Stevens, que perdió unas reñidas primarias contra El-Sayed en agosto a pesar de contar con el respaldo del aparato demócrata, tuvo dificultades para explicar su decisión en una entrevista con CNN.

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"Es justo donde estaba al final de la noche y esta mañana temprano", dijo.

Los republicanos de Trump han librado una campaña política de tierra arrasada, tachando a los demócratas de comunistas y calificando abiertamente a El-Sayed, que es musulmán, de terrorista.

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En un discurso ante una multitud en Iowa el domingo, Trump dijo que los demócratas son "radicales extremistas y peligrosos" que "robarán su riqueza" y permitirán la entrada de inmigrantes para "saquear, violar y robar".

Pero las encuestas muestran que los estadounidenses están cada vez más hartos de la actitud destructiva de Trump.

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Una encuesta de NBC News publicada el domingo mostró que el 60 por ciento desaprueba su gestión, en particular por los altos precios, exacerbados por su guerra contra Irán, que ya dura ocho meses.

Si bien parece muy probable que la Cámara de Representantes pase a estar en manos de los demócratas, la batalla por el Senado aún está en el aire.

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En estas elecciones de mitad de mandato, solo un tercio de los 100 escaños del Senado están en juego, y pocas de las contiendas se consideraban favorables a los demócratas.

Sin embargo, ante la sorprendente fuerza de los desafíos en estados tradicionalmente republicanos, las encuestas indican ahora que las probabilidades de que los demócratas cambien su resultado son, como mínimo, del 50%.

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La última encuesta del New York Times/Siena, publicada el domingo por la noche, mostró a los candidatos demócratas liderando en los siete escaños considerados más competitivos, aunque cinco se mantuvieron dentro del margen de error.

Un Senado demócrata podría impedir los nombramientos vitalicios de Trump para los tribunales, incluida la Corte Suprema.

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Si bien el martes es el día de las elecciones, la votación anticipada ya ha registrado un récord de 54 millones de personas que han emitido su voto en todo el país.

En las elecciones de mitad de mandato se han gastado alrededor de 11.000 millones de dólares en publicidad, gran parte de los cuales provienen de grandes donantes individuales.

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Elon Musk, un estrecho aliado de Trump que lideró la llamada iniciativa DOGE para desmantelar departamentos gubernamentales enteros, ha donado la asombrosa cantidad de casi quinientos millones de dólares para ayudar a que los republicanos resulten elegidos.

AGENCIA AFP