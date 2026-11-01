Accidente aéreo en el sur de Florida deja 9 personas muertas: aeronave se estrelló contra el piso

Nueve personas murieron el domingo cuando el Learjet en el que viajaban se desplomó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia y complejo turístico del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.



Varios videos sin verificar, publicados en redes sociales, muestran al avión impactando contra el suelo a gran velocidad en una trayectoria casi vertical, lo que provocó una enorme bola de fuego y dejó un cráter en llamas cerca de una carretera muy transitada.

«El accidente aéreo ocurrido hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia espantosa», declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien confirmó que las nueve personas que iban a bordo fallecieron. Duffy señaló que la aeronave, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas.

Publicidad

El accidente tuvo lugar cerca de Cresthaven, un vecindario en el condado de Palm Beach situado a menos de siete millas (11 kilómetros) de Mar-a-Lago. El propio Trump se encontraba en Mar-a-Lago el domingo y partió desde el cercano Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump —recientemente rebautizado con ese nombre— tras abordar el avión presidencial, el «Air Force One», a las 11:55 a. m., aproximadamente una hora antes del accidente del Learjet.



Se habían reportado tormentas en la zona, y Trump llevaba un paraguas mientras subía al «Air Force One». La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que tanto dicha entidad como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llevarán a cabo una investigación sobre el accidente.



Noticia en desarrollo...

Publicidad

AGENCIA AFP