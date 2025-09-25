En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor en Chile, de magnitud 5.3, sacude la comuna de Camiña, en el norte del país

Temblor en Chile, de magnitud 5.3, sacude la comuna de Camiña, en el norte del país

Las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país austral, según autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
No se registran víctimas
No se registran víctimas -
Redes sociales

