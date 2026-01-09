Donald Trump dice que canceló una segunda ola de ataques que tenía prevista contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano. En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X. Y agregó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", precisó.



Reiteró, además, que "las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.



Liberaciones confirmadas en Venezuela

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado Biagio Pilieri fueron excarcelados en la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela. La liberación ocurre después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunció excarcelaciones de "un número importante" de personas.



En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a sus allegados, en una zona en el este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En una comparecencia ante los medios desde la sede del Parlamento, Rodríguez dijo que estas excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno venezolano, que ahora dirige su hermana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Son las primeras liberaciones confirmadas de venezolanos durante la jornada y se suman a las de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la hispanovenezolana Rocío San Miguel, estas últimas anunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

