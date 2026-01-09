En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Ya están en Madrid los cinco españoles liberados por Venezuela: hicieron escala en Bogotá

Ya están en Madrid los cinco españoles liberados por Venezuela: hicieron escala en Bogotá

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizó la liberación de varios presos políticos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 9 de ene, 2026
¿Quiénes son los cinco españoles liberados por Venezuela y que ya llegaron a Madrid?
Españoles que fueron presos políticos en Venezuela -
AFP / Redes sociales

Los cinco ciudadanos españoles que habían sido liberados en Venezuela arribaron este viernes a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá, tal como lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mediante un mensaje en la red social X.

Entre ellos se encuentran la hispanovenezolana Rocío San Miguel, junto con José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, quienes llegaron al aeropuerto de la capital española tras su liberación el jueves, en el marco de la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, según informaron las autoridades de Caracas.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", expresó Albares.

Fuentes aeroportuarias señalaron que los liberados salieron por una zona distinta a la habitual de pasajeros para reunirse con sus familiares.

Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Fronteras y allegado a un familiar de Rocío San Miguel, explicó a los medios que pocas horas después de abandonar la prisión de El Helicoide en Caracas, la hispanovenezolana fue trasladada directamente al avión con destino a España.

Añadió que actualmente se encuentra "en un proceso de adaptación a la libertad", tras haber estado privada de ella durante 23 meses, tiempo en el que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos".

"Hay que favorecer que su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", señaló Contreras, razón por la cual San Miguel no ofreció declaraciones a la prensa en la terminal aérea.

Por su parte, Ilse Quijada, amiga cercana de la hispanovenezolana, manifestó su satisfacción por la llegada de los liberados y pidió continuar la lucha por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Quijada aseguró que San Miguel se encuentra bien "dentro de las circunstancias", pese a los meses de encarcelamiento y a una operación de hombro que debió enfrentar bajo "durísimas condiciones".

Tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado sábado, el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizó la liberación de un "importante número de personas", tanto venezolanos como extranjeros, como un "gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país, entre ellos los cinco españoles.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

