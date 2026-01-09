Video | Congresista hondureña sufre atentado con explosivo que le lanzaron a la cabeza

Un artefacto explosivo fue arrojado el jueves contra una congresista del opositor Partido Nacional de Honduras, pocos minutos antes de que iniciara una sesión parlamentaria convocada por su presidente, Luis Redondo, con el fin de presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.



La diputada Gladis Aurora López resultó con heridas en la espalda y la cabeza tras la explosión, cayó al suelo y posteriormente fue trasladada en un vehículo hacia un hospital de la capital hondureña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El estallido ocurrió mientras varios legisladores del Partido Nacional —ganadores en los recientes comicios— acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a la prensa.

Los diputados se encontraban a unos tres metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento cuando el artefacto detonó en la espalda de la congresista López, quien fue protegida de inmediato por agentes policiales.



Publicidad

"¿Por qué no entraron (en el Parlamento)?", preguntaron periodistas a Gladis y a una compañera. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un "cerraron", el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó en la espalda, según las imágenes difundidas del hecho.

Representantes de las bancadas de los partidos Nacional y Liberal acudieron hoy al Parlamento tras la convocatoria de Redondo, aunque únicamente para marcar presencia, pues consideran que el titular del Legislativo busca un recuento de más de 19.000 actas electorales de los comicios del 30 de noviembre, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había publicado los resultados definitivos el 30 de diciembre.



"No quiero pensar que sea realmente por temas políticos": presidente electo de Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lamentó lo sucedido y expresó al Canal 3 de televisión en Tegucigalpa que espera que la diputada López "esté bien de salud".

Publicidad

Asfura se encontraba en San Pedro Sula, en el norte del país, donde sostuvo un encuentro con empresarios para discutir proyectos de su próximo gobierno relacionados con la generación de empleo y el aumento de la producción.

"No quiero pensar que sea realmente por temas políticos (el incidente en el Parlamento), pero realmente son cosas que no pueden suceder. A estas alturas no pueden seguir sucediendo, hay una elección clara, una elección con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso, donde todos debemos respetar la ley, trabajar en paz y darle respuestas a la gente", enfatizó Asfura, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.

Añadió que la violencia y el odio no son el camino para que el país avance.

La congresista López está fuera de peligro y la noche del jueves fue dada de alta en un hospital privado en el que fue atendida por las heridas que le causó el explosivo, según fuentes cercanas a ella.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE