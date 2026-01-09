Presos políticos excarcelados por el régimen en Venezuela: lista de los liberados hasta el momento

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la "liberación" de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país. Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "este proceso de excarcelación" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión ha sido bien recibida desde distintos sectores. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano. "Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano.

No obstante, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este jueves la incertidumbre entre familiares de los detenidos, pues hasta el momento solo se ha confirmado la liberación de pocas personas. Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad dijo que hasta la noche de este jueves no ha visto avances en las liberaciones de las personas que fueron detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.



¿Quiénes son los presos políticos excarcelados?

Según la información confirmada por organizaciones y familiares, de momento solo se ha podido confirmar la liberación de nueve personas:



1. El excandidato presidencial Enrique Márquez: fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma. En un video publicado en X por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, aparece abrazando a sus allegados, en una zona en el este de Caracas.



2. El político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri: fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024, luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Maduro. El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy (norte), fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, González Urrutia.

3. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme: ciudadanos de País Vasco, norte de España, fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González.

4. El periodista de las Islas Canarias, en el océano Atlántico, Miguel Moreno Dapena: detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento del mismo "muy sospechoso". Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia.

5. Rocío San Miguel: tiene la doble nacionalidad española y venezolana, y fue detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada.

6. Ernesto Gorbe Cardona: fue detenido en diciembre de 2024 por tener el visado caducado. El español, de 52 años, se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo 1 junto al resto de españoles. Fue detenido en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo.

7. Alejandro Rebolledo: magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Fue detenido el 19 de noviembre de 2024. Estaba preso en El Helicoide.

8. Larry Osorio Chía: venezolano de 40 años, padre de seis niños, sargento mayor de segunda del Ejército, y fue detenido el 6 de agosto de 2021.

